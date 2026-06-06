Chiesa ha le idee chiare: "Voglio giocare. Como? Sono aperto a tutto"

Infine, l'attaccante è tornato sul travagliato addio ai bianconeri di due anni fa: "Mi piacerebbe tornare, io non me ne sarei mai andato. Si è anche detto che pretendessi molti soldi, ma la verità è un'altra: non mi è mai stato offerto il rinnovo. Non ne abbiamo nemmeno parlato". Chiesa conclude: "Giuntoli e Thiago Motta mi hanno detto: 'Fede, non ci servi, trovati una squadra'. Mi è andata bene, sono ripartito dal Liverpool. Però la Juventus è sempre nel mio cuore, con il club non ho mai parlato di soldi e mai lo farò".