Russell rischia il posto per 'colpa' di Antonelli: la Mercedes pronta a tuffarsi su Verstappen

Si infiamma il mercato dei piloti in Formula 1 dopo il rinnovo di Leclerc in Ferrari. A rischiare il posto, scrive il Telegraaf, è George Russell: la Mercedes potrebbe decidere di interrompere il rapporto con l'ex Williams nel caso l'inglese si trovasse alle spalle di Kimi Antonelli in occasione della pausa estiva del Mondiale. Uno scenario possibile e regolato da una clausola presente nel contratto del 28enne, dal 2022 in pista con la Mercedes.
Al posto di Russell potrebbe finire Max Verstappen, vero pallino di Toto Wolff. D'altronde anche l'olandese ha una clausola che gli permetterebbe di liberarsi dalla Red Bull al verificarsi di una determinata condizione. La reazione a catena coinvolgerebbe anche Oscar Piastri, pronto a sostituire Verstappen in Red Bull.