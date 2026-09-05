Gasly: "Monza è la mia pista delle prime volte". Russell: "Troppo conservativi". Antonelli: "Stare fuori dai guai al via"

"Congratulazioni a Pierre, ha fatto una prestazione incredibile. Sono dispiaciuto di non aver preso io la pole, c'è stata un po' di confusione con Verstappen davanti a me. La Alpine era molto veloce, sono felice per Pierre: ha fatto un gran risultato. Mi aspettavo una qualifica più lineare mo ho avuto continui bloccaggi alle ruote. Ce ne eravamo accorti già nelle prove libere ma abbiamo preferito non cambiare troppo la macchina e abbiamo sbagliato, perché certe volte bisogna osare di più. Siamo stati troppo conservativi. Comunque la seconda casella è un'ottima posizione per puntare a vincere. Qui la qualifica non è importantissima, perché i sorpassi sono relativamente agevoli. È più importante avere passo. Mi basta essere nelle prime tre o quattro posizioni al via, poi ci penso io".