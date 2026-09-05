F1 MONZA

Gasly in pole a sorpresa a Monza. Prima fila per Russell, Ferrari all'inseguimento

A Monza una qualifica caldissima e sorprendente premia il pilota francese della Alpine, alla sua prima pole nel Mondiale

di Stefano Gatti
05 Set 2026 - 17:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 19
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese residente a Milano la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti con il tempo di un minuto, 21 secondi e 786 millesimi. Con il vincitore del Gran Premio Italia del 2020 (allora sulla Alpha Tauri) scatta dalla prima fila il superfavorito della vigilia George Russell, staccato di sessanta millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri (+0.180) con la McLaren-Mercedes, a rischio penalità però (tre posizioni verosimilmente) per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, tra di loro vicinissimi (sette millesimi) e rispettivamente a 218 e a 225 millesimi dalla pole di Gasly, quest'ultimo già al centro dell'attenzione a Monza (insieme a suo Team Principal Flavio Briatore) per il caso legato al podio "ballerino" del Gran Premio di Montecarlo.

Le Ferrari scatteranno con ogni probabilità appaiate in seconda fila. Max Verstappen chiude con il sesto tempo delle qualifiche davanti a Kimi Antonelli che però - come è ormai noto - è destinato a prendere il via dalla penultima fila per la sostituzione della power unit. Avanzano quindi di una posizione in griglia Franco Colapinto con l'altra Alpine-Mercedes, il campione in carica Lando Norris (McLaren) e Arvid Lindblad con la Racing Bulls. Entra in top ten con un post sul lato esterno della quinta fila Gabriel Bortoleto, che era rimasto escluso per un solo millesimo di secondo in Q2 a vantaggio della Ferrari di Hamilton!

Insieme a Kimi Antonelli, al via dal fondo dello schieramento ci saranno Alexander Albon con la Williams e Liam Lawson con la Red Bull, che al pari del leader italiano del Mondiale pagano la sostituzione della power unit. Ventesima casella e penultima fila per AKA, undicesima e ultima fila per l'inglese e per il neozelandese.

formula 1
f.1
gp italia
monza
gasly
sorpresa
prima fila
russell
ferrari
inseguimento

Ultimi video

00:53
Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

00:20
Leclerc arriva a Monza da vero italiano

Leclerc arriva a Monza da vero italiano

00:47
"Agguato" a Kimi Antonelli: torte in faccia per il compleanno

"Agguato" a Kimi Antonelli: panna in faccia per il compleanno

01:14
Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

Kimi come Vale: il casco per Monza ispirato a quello di Rossi

02:06
DICHAIRAZIONE DOMENICALI CORRETTA SRV

Domenicali: "Spero nel tricolore a Monza, Antonelli ha portato aria fresca"

00:55
pokef1

Anche Pokémon Pokopia celebra il GP d'Italia di F1 a Monza

01:15
Parola a Domenicali

Parola a Domenicali

01:58
Piazza Duomo tutta rossa

Piazza Duomo tutta rossa

08:19
DICH LECLERC PRE MONZA DICH

Leclerc nel segno di Schumacher: "Una leggenda. Per vincere a Monza farò di tutto"

01:57
DICH HAMILTON PRE MONZA DICH

Hamilton: "Possiamo ancora vincere il Mondiale piloti, dobbiamo crederci e lottare"

00:33
MCH DUOMO PILOTI FERRARI MCH

Ferrari, delirio dei tifosi all'arrivo di Leclerc e Hamilton in Duomo

01:47
Ferrari, dedica a Schumi

Ferrari, dedica a Schumi

02:07
DICH LA RUSSA SU GRAN PREMIO MONZA 1/9 DICH

La Russa: "Ferrari e Kimi al top: Monza sarà uno show! E sul GP di Imola...""

00:29
STAND UP FERRARI SCHUMACHER GP MONZA 1/9 SRV

Monza, Ferrari nel nome di Schumi: la F399 all'Aci di Milano

00:21
Ferrari speciale a Monza

Ferrari speciale a Monza

00:53
Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

Ferrari: a Monza la livrea che celebra Schumacher

I più visti di Formula 1

Hamilton show a Monza: arriva in Ferrari con il cappotto

DICHAIRAZIONE DOMENICALI CORRETTA SRV

Domenicali: "Spero nel tricolore a Monza, Antonelli ha portato aria fresca"

DICH LECLERC PRE MONZA DICH

Leclerc nel segno di Schumacher: "Una leggenda. Per vincere a Monza farò di tutto"

Kimi Antonelli casco Monza 2026

Kimi a Monza con un casco dedicato a Valentino Rossi e che celebra l'Italia FOTO

"Agguato" a Kimi Antonelli: torte in faccia per il compleanno

"Agguato" a Kimi Antonelli: panna in faccia per il compleanno

Briatore, Vasseur e Stella

Briatore-Stella, tensione in conferenza per il caso Gasly: "Giudice non indipendente"

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:34
Gasly: "Monza è la mia pista delle prime volte". Russell: "Troppo conservativi". Antonelli: "Stare fuori dai guai al via"
18:27
Torino, Abate: "Grande spirito, siamo stati squadra dopo l'errore di Perri"
18:25
Inter-Napoli, anche Sfera Ebbasta in tribuna
18:13
Haaland tiene il Manchester City in vetta, primo punto per il Tottenham, di De Zerbi
18:09
Vuelta, Brenner vince la 14° tappa: Mas e Gall staccano Roglic e Carapaz