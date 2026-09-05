Gasly in pole a sorpresa a Monza. Prima fila per Russell, Ferrari all'inseguimento

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A Monza una qualifica caldissima e sorprendente premia il pilota francese della Alpine, alla sua prima pole nel Mondialedi Stefano Gatti
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Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese residente a Milano la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti con il tempo di un minuto, 21 secondi e 786 millesimi. Con il vincitore del Gran Premio Italia del 2020 (allora sulla Alpha Tauri) scatta dalla prima fila il superfavorito della vigilia George Russell, staccato di sessanta millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri (+0.180) con la McLaren-Mercedes, a rischio penalità però (tre posizioni verosimilmente) per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, tra di loro vicinissimi (sette millesimi) e rispettivamente a 218 e a 225 millesimi dalla pole di Gasly, quest'ultimo già al centro dell'attenzione a Monza (insieme a suo Team Principal Flavio Briatore) per il caso legato al podio "ballerino" del Gran Premio di Montecarlo.
Le Ferrari scatteranno con ogni probabilità appaiate in seconda fila. Max Verstappen chiude con il sesto tempo delle qualifiche davanti a Kimi Antonelli che però - come è ormai noto - è destinato a prendere il via dalla penultima fila per la sostituzione della power unit. Avanzano quindi di una posizione in griglia Franco Colapinto con l'altra Alpine-Mercedes, il campione in carica Lando Norris (McLaren) e Arvid Lindblad con la Racing Bulls. Entra in top ten con un post sul lato esterno della quinta fila Gabriel Bortoleto, che era rimasto escluso per un solo millesimo di secondo in Q2 a vantaggio della Ferrari di Hamilton!
Insieme a Kimi Antonelli, al via dal fondo dello schieramento ci saranno Alexander Albon con la Williams e Liam Lawson con la Red Bull, che al pari del leader italiano del Mondiale pagano la sostituzione della power unit. Ventesima casella e penultima fila per AKA, undicesima e ultima fila per l'inglese e per il neozelandese.