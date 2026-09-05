Gasly in pole a sorpresa a Monza. Prima fila per Russell, Ferrari all'inseguimento

Contro ogni pronostico è di Pierre Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese residente a Milano la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti con il tempo di un minuto, 21 secondi e 786 millesimi. Con il vincitore del Gran Premio Italia del 2020 (allora sulla Alpha Tauri) scatta dalla prima fila il superfavorito della vigilia George Russell, staccato di sessanta millesimi di secondo. Alle loro spalle Oscar Piastri (+0.180) con la McLaren-Mercedes, a rischio penalità però (tre posizioni verosimilmente) per impeding su Liam Lawson nel Q2. Quarto e quinto tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, tra di loro vicinissimi (sette millesimi) e rispettivamente a 218 e a 225 millesimi dalla pole di Gasly, quest'ultimo già al centro dell'attenzione a Monza (insieme a suo Team Principal Flavio Briatore) per il caso legato al podio "ballerino" del Gran Premio di Montecarlo.