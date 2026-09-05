Inter, Lautaro riceve premio Paolo Rossi come capocannoniere 2025/26

05 Set 2026 - 18:47
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Nel pre partita di Inter-Napoli il capitano nerazzurro Lautaro Martinez ha ricevuto il Premio Paolo Rossi, riconoscimento dell'AIC per il capocannoniere del campionato italiano. Il Premio, istituito nel 2011 dall'Associazione Italiana Calciatori per il miglior marcatore della Serie A e da sei stagioni intitolato alla memoria di 'Pablito', è stato consegnato all'argentino dal Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta e dal Presidente dell'AIC Umberto Calcagno. Lautaro, autore di 17 gol nella Serie A 2025/26, riceve per la seconda volta in carriera il Premio Paolo Rossi, già vinto per le 24 reti segnate nel 2023/24. Il riconoscimento è l'ultimo di una lunga serie per il capitano nerazzurro, che grazie alle sue prestazioni della scorsa stagione aveva già conquistato i titoli di miglior attaccante e il premio di capocannoniere assegnati da Lega Calcio Serie A, ai quali si aggiunge l'inserimento nella formazione ideale del campionato 2025/26 dell'AIC. 

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