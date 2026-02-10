Non c'è pace per ter Stegen: altro infortunio e Mondiale a rischio

10 Feb 2026 - 21:16

Non c'è pace per Marc-André ter Stegen. Dopo l'addio al Barcellona e l'approdo al Girona, il portiere tedesco ha subito un infortunio alla coscia sinistra che lo terrà lontano dai campi per un lungo periodo: "Marc-André ter Stegen sarà operato venerdì prossimo a seguito della lesione riportata nel match contro il Real Oviedo. La durata della sua indisponibilità sarà definita dopo l’intervento". Mondiale a rischio per l'ex capitano dei blaugrana. 

Ultimi video

02:07
Esclusiva Conceicao

Conceicao: "Mi manca solo il gol"

03:22
Manna: "Teniamo molto a questa competizione"

Manna: "Teniamo molto a questa competizione"

01:29
Ludi: "Dove arriveremo? La nostra ambizione è illimitata"

Ludi: "Dove arriveremo? La nostra ambizione è illimitata"

20:44
Italiano: "Partita importantissima per noi"

Italiano: "Partita importantissima per noi"

02:42
DICH ITALIANO PRE LAZIO 10-02 DICH

Italiano: "Teniamo tantissimo a questa Coppa Italia, cercheremo di sfruttare il fattore campo"

02:25
Miceli: "Acerbi, dal tumore al gol contro il Barcellona"

Miceli: "Acerbi, dal tumore al gol contro il Barcellona"

01:43
Malagutti: "Arbitri, tre grossi problemi da risolvere"

Malagutti: "Arbitri, tre grossi problemi da risolvere"

02:06
Tardelli e Boniek in coro

Tardelli e Boniek, polemica... anti-Juve

01:01
Milanello live

Milanello live: le ultime sui rossoneri

01:16
Milan, obiettivo rimonta

Milan, obiettivo rimonta: Leao mette il Pisa nel mirino

02:04
Dimarco top assistman

Dimarco top assistman: nessuno come lui

02:05
I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

02:09
Rivoluzione Haier Cam

Rivoluzione Haier Cam: ecco cosa cambia

00:31
Cesari a Pressing

Cesari: "Inter-Juve a Doveri"

03:06
Calciovar, delirio totale

Calciovar, delirio totale: crescono i nostalgici

02:07
Esclusiva Conceicao

Conceicao: "Mi manca solo il gol"

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI SU TOTTI PRE CAGLIARI 8/2 DICH

Gasperini: "Totti lo faccio giocare subito, però si deve allenare""

Grosso: "Inter fortissima"

Grosso: "Inter fortissima"

DICH OTTOLINI 2 SU MERCATO / OSIMHEN 09/02 SRV

Ottolini: "Ecco perché non abbiamo preso un centravanti. Osimhen? Fantacalcio"

DICH GASPERINI PRE CAGLIARI 08-02 DICH

Gasp e i rigori: “La penso come De Rossi, questo calcio non ci piace"

I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

SRV RULLO COMO, LA VIGILIA DI UN SOGNO

Como, vigilia di un sogno: Fabregas e la Coppa Italia

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:19
Serie B, spettacolare Sampdoria-Palermo: 3-3
21:16
Non c'è pace per ter Stegen: altro infortunio e Mondiale a rischio
19:13
Bari, Longo: "Contro lo Spezia in campo una squadra che avrà fame"
18:15
Torino, infortunio per Obrador: il comunicato del club
 Stefano Sensi
17:00
Stefano Sensi rinasce a Cipro: gol, assist e la nuova sfida con Camoranesi