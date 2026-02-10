Non c'è pace per ter Stegen: altro infortunio e Mondiale a rischio

Non c'è pace per Marc-André ter Stegen. Dopo l'addio al Barcellona e l'approdo al Girona, il portiere tedesco ha subito un infortunio alla coscia sinistra che lo terrà lontano dai campi per un lungo periodo: "Marc-André ter Stegen sarà operato venerdì prossimo a seguito della lesione riportata nel match contro il Real Oviedo. La durata della sua indisponibilità sarà definita dopo l’intervento". Mondiale a rischio per l'ex capitano dei blaugrana.