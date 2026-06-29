Dramma in Venezuela: calciatore ritrova la moglie e i due figli sotto le macerie dopo il terremoto

Un calciatore argentino che gioca in una squadra venezuelana di seconda divisione ha perso la moglie e i due figli a causa dei terremoti della scorsa settimana, i più forti che abbiano colpito il Venezuela in oltre un secolo. Lo rende noto la Cnn. Lucas Trejo, tesserato con il Club Sport Marítimo La Guaira, ha trascorso gli ultimi tre giorni a setacciare le macerie alla ricerca di tracce della moglie Yanina e dei figli Aarón e Ainhoa. Dopo 74 ore poi, l'amara scoperta. I tre sono stati ritrovati senza vita sotto le macerie del palazzo dove vivevano, a Playa Grande, una delle zone più colpite. Al momento della scossa il calciatore si trovata in ritiro con la squadra a Caracas.
A confermare la tragedia è stata la stessa società per cui gioca Trejo, il Deportivo La Guaira, che aveva preso parte alle ricerche. “Ci uniamo al lutto che affligge il giocatore Lucas Trejo, per la dolorosa scomparsa di sua moglie Yanina Maranella e dei suoi figli, Aarón e Ainhoa”, ha scritto il club. “Pace alle loro anime e conforto per Lucas e tutti i suoi cari”.
Il cognato di Trejo, Ricardo Ardiles, ha dichiarato venerdì alla CNN Español che il calciatore era "sconvolto emotivamente" e che "non è rimasto assolutamente nulla" della casa di famiglia sul lungomare di La Guaira, una delle zone più colpite. Le operazioni di soccorso inoltre, sono state supportate da volontari, forze internazionali e calciatori giunti sul posto in seguito alle richieste di Trejo che aveva lanciato anche un appello sui social.