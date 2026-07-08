Inter in pressing per Khalaili: offerta alzata a 23 milioni più bonus, ma lo USG dice no

L'Inter alza l'asticella e aumenta il pressing nei confronti dello Union Saint-Gilloise per Khalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 23 milioni più bonus nel tentativo di avvicinarsi alle richieste dell'USG e di arrivare alla fumata bianca. La risposta dei belgi, arrivata a tempo di record, è stata però nuovamente negativa.



Khalaili è stato da tempo individuato dall'Inter quale sostituto ideale di Denzel Dumfries, nel frattempo passato al Real Madrid e il club campione d'Italia contava di poter chiudere l'operazione positivamente entro qualche giorno, forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Lo Union, però, non si schioda da quota 30 milioni e ha nuovamente rispedito al mittente l'offerta. I nerazzurri, che non vogliono farsi trovare impreparati, nelle ultime ore hanno comunque sondato il terreno per eventuali alternative e, in particolare, per Guela Doué, fratello di Desiré che gioca allo Strasburgo.