MANOVRE NERAZZURRE

Inter in pressing per Khalaili: offerta alzata a 23 milioni più bonus, ma lo USG dice no

Il club belga non si accontenta: vuole 30 milioni

08 Lug 2026 - 22:10
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L'Inter alza l'asticella e aumenta il pressing nei confronti dello Union Saint-Gilloise per Khalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 23 milioni più bonus nel tentativo di avvicinarsi alle richieste dell'USG e di arrivare alla fumata bianca. La risposta dei belgi, arrivata a tempo di record, è stata però nuovamente negativa. 

Khalaili è stato da tempo individuato dall'Inter quale sostituto ideale di Denzel Dumfries, nel frattempo passato al Real Madrid e il club campione d'Italia contava di poter chiudere l'operazione positivamente entro qualche giorno, forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. Lo Union, però, non si schioda da quota 30 milioni e ha nuovamente rispedito al mittente l'offerta. I nerazzurri, che non vogliono farsi trovare impreparati, nelle ultime ore hanno comunque sondato il terreno per eventuali alternative e, in particolare, per Guela Doué, fratello di Desiré che gioca allo Strasburgo.

anan khalaili

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