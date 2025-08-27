Logo SportMediaset
NORVEGIA

Sorpresa Haaland: cambia... cognome! Sulla maglia aggiunge "Braut"

L'attaccante del Manchester City avrà un nuovo nome sulla maglia della nazionale a partire dalle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2026

27 Ago 2025 - 13:48
© X

© X

Haalanda cambia, ma non squadra visto che siamo in tempi di calciomercato, bensì il... cognome! L'attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, ha infatti deciso di aggiungere alla maglietta della Norvegia anche il cognome della madre, che si chiama Gry Marita Braut. Haaland è invece il cognome del padre Alf-Inge Haaland. In realtà, all'anagrafe il fenomeno norvegese è già noto come Erling Braut Haaland, ma fino adesso sulle maglie delle sue squadre era sempre comparso uno solo dei due cognomi.

Il cambio dalle prossime partite con la Norvegia, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La Norvegia è nello stesso girone dell'Italia e fino adesso ha ottenuto quattro vittorie nelle prime quattro partite, tra cui il terrificante successo 3-0 contro l'Italia che ha messo nei guai gli azzurri. Il ritorno Italia-Norvegia, decisivo ai fini del passaggio del girone, sarà il 16 novembre a San Siro: a quel punto, per la difesa di Gattuso, il cliente peggiore sarà Braut Haaland. 

© X

© X

haaland
norvegia

