Sorpresa Haaland: cambia... cognome! Sulla maglia aggiunge "Braut"

Haalanda cambia, ma non squadra visto che siamo in tempi di calciomercato, bensì il... cognome! L'attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, ha infatti deciso di aggiungere alla maglietta della Norvegia anche il cognome della madre, che si chiama Gry Marita Braut. Haaland è invece il cognome del padre Alf-Inge Haaland. In realtà, all'anagrafe il fenomeno norvegese è già noto come Erling Braut Haaland, ma fino adesso sulle maglie delle sue squadre era sempre comparso uno solo dei due cognomi.