Boxe, Lorenzo Berlusconi concede il bis dopo l'esordio: vittoria a Genova

Per Berlusconi, un'altra conferma nella serata di pugilato organizzata da Cocolucho Boxing nella Sala Chiamata del Porto, in cui si sono sfidati talenti delle categorie Under 15, 17, 19 ed Elite, maschili e femminili. Sotto gli occhi di papà Pier Silvio, presente in tribuna, il 15enne sul ring ha dimostrato buona personalità e gestione fin dal primo round, prima degli affondi decisivi della seconda ripresa.