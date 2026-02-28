BOXE

Boxe, Lorenzo Berlusconi concede il bis dopo l'esordio: vittoria a Genova

28 Feb 2026 - 21:07
Seconda vittoria per Lorenzo Mattia Berlusconi nella grande boxe (8 consecutive, in totale, prima del debutto federale e vittoria del campionato regionale). Dopo l'esordio nel pugilato federale di dicembre a Savona, il giovane pugile vince di nuovo a Genova, superando Simone Farinelli della Celano Boxe. L'incontro, tra Under 17 della categoria 55 kg, si è concluso dopo due riprese per sospensione cautelare a causa dell'epistassi al naso avvertita da Farinelli. 

Per Berlusconi, un'altra conferma nella serata di pugilato organizzata da Cocolucho Boxing nella Sala Chiamata del Porto, in cui si sono sfidati talenti delle categorie Under 15, 17, 19 ed Elite, maschili e femminili. Sotto gli occhi di papà Pier Silvio, presente in tribuna, il 15enne sul ring ha dimostrato buona personalità e gestione fin dal primo round, prima degli affondi decisivi della seconda ripresa.

A fine 2025, Berlusconi aveva vinto il primo match sotto l'egida della Fpi, al PalaPagnini di Savona, superando Filippo Pegorari del team Barge Boxe. Per il giovane pugile allenato da Amedeo Marai, in precedenza, all'età di 14 anni e nella modalità "contatto leggero" erano arrivati il successo nella finale nazionale del Kombat Tour di Genova e poi la vittoria nell'evento History of Fight di Genova.

