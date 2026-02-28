La paura di Mancini a Doha: "Allarme in arabo sul telefono, poi il rumore delle esplosioni"

Per il tecnico dell'Al Sadd, come raccontato al Tg1, un sabato di grande paura: "Ha iniziato a suonare l'allarme sul telefono, con scritte in arabo. Da stamattina, ne sono arrivati cinque o sei e poco dopo sentivamo le esplosioni. Eravamo a messa, sono arrivati gli alert mentre eravamo in chiesa: ci dicevano di tornare subito a casa e di restarci".