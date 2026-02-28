IN QATAR

La paura di Mancini a Doha: "Allarme in arabo sul telefono, poi il rumore delle esplosioni"

La preoccupazione dell'ex Ct: "Boati a pochi chilometri da casa. Ci hanno detto di non uscire, speriamo bene"

28 Feb 2026 - 22:14
Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, la risposta iraniana ha colpito diversi Paesi del Medio Oriente. Fra questi, anche il Qatar dove giocano e allenano diversi italiani, compreso l'ex Ct della Nazionale, Roberto Mancini

Per il tecnico dell'Al Sadd, come raccontato al Tg1, un sabato di grande paura: "Ha iniziato a suonare l'allarme sul telefono, con scritte in arabo. Da stamattina, ne sono arrivati cinque o sei e poco dopo sentivamo le esplosioni. Eravamo a messa, sono arrivati gli alert mentre eravamo in chiesa: ci dicevano di tornare subito a casa e di restarci". 

Mancini, nel cui staff ci sono altri italiani come Massimo Maccarone e Christian Lattanzio, ha postato sul suo profilo Instagram video delle esplosioni che ha sentito in prima persona, a pochi chilometri dalla sua abitazione di Doha.

Nella città diventata improvvisamente deserta, l'allenatore resta in casa e spera che la situazione si risolva in modo sicuro per poter tornare alla vita di tutti i giorni: "Mia madre mi ha chiamato preoccupata, ma le ho detto di stare tranquilla per il momento. Avevamo avuto segnali di un attacco al tg, visto il dispiegamento di forze armate nel Golfo. Quindi pensavamo potesse accadere qualcosa, anche se speravamo che la diplomazia potesse avere la meglio. Speriamo bene".

qatar
doha
roberto mancini
al-sadd

