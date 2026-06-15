Roma, guarda che Summerville: fa un capolavoro e con Malen funziona. Che tristezza Dumfries in questa Olanda

Da spalla perfetta di Malen, Crysencio Summerville ha deciso di mettersi in proprio. I due sono molto amici e Donyell ha consigliato alla Roma di prendere questo attaccante agilissimo che è appena retrocesso dalla Premier League con il West Ham. Summerville ha chiesto una cifra molto elevata, 6 milioni a stagione, che il club giallorosso non può permettersi mentre non sarebbe un problema trovare un accordo con gli Hammers. Nel giro di un paio di minuti, Summerville ha speso un'ammonizione in maniera molto utile, fermando una ripartenza pericolosa, poi ha segnato il gol del 2-1 con un'azione personale notevole. Era il giocatore meno atteso, è stato il più efficace. Ma il suo piccolo capolavoro si è rivelato quasi inutile.