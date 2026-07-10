Mondiali: scontri a Londra fra tifosi e polizia dopo partita Francia-Marocco

Un agente di polizia è rimasto ferito e almeno quattro persone sono state arrestate in seguito agli scontri avvenuti a Edgware Road, a Londra, dopo la partita dei quarti di finale dei Mondiali di calcio tra Francia e Marocco a Boston. Lo riporta Sky News citando le forze dell'ordine britanniche. "Le forze dell'ordine sono state inizialmente chiamate dopo che un gruppo di persone si era radunato sulla strada bloccando il traffico. L'incidente è poi degenerato con il gruppo che ha lanciato bottiglie e fatto esplodere fuochi d'artificio", ha dichiarato la polizia metropolitana. "Un agente è stato portato in ospedale per ferite alla testa, si ritiene sia stato colpito da una bottiglia di vetro. Non sono stati segnalati altri feriti. Gli agenti sono rimasti nella zona e hanno effettuato quattro arresti per disordini violenti; il gruppo si è disperso e la strada è stata riaperta intorno all'una di notte", si legge ancora.