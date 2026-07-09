MANOVRE NERAZZURRE

Inter, finalmente Khalaili: l'Union SG accetta 25 milioni più bonus. Già fissate le visite

L'erede di Dumfries sarà l'esterno israeliano: arriva sabato, visite mediche in programma nel weekend

09 Lug 2026 - 17:56
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L'Inter ha trovato l'accordo con Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Dopo i no ricevuti alla prima offerta da 20 milioni più bonus e al rilancio da 23 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 25 milioni di euro più bonus: un'offerta che l'USG, che aveva sempre detto di volere 30 milioni, ha deciso di accettare. Fondamentale per arrivare a dama l'incontro faccia a faccia tra le due società: così si è superato l'impasse delle ultime settimane. 

Chivu può festeggiare: finalmente ha l’erede di Dumfries. Khalaili arriverà a Milano sabato per sottoporsi alle visite mediche di rito nel weekend per poi unirsi al gruppo proprio per l'inizio della preparazione, in programma a metà di settimana prossima. Firmerà un contratto quinquennale da 2,2 milioni di euro all'anno.

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