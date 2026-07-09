Inter, finalmente Khalaili: l'Union SG accetta 25 milioni più bonus. Già fissate le visite

L'Inter ha trovato l'accordo con Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili. Dopo i no ricevuti alla prima offerta da 20 milioni più bonus e al rilancio da 23 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 25 milioni di euro più bonus: un'offerta che l'USG, che aveva sempre detto di volere 30 milioni, ha deciso di accettare. Fondamentale per arrivare a dama l'incontro faccia a faccia tra le due società: così si è superato l'impasse delle ultime settimane.