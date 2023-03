Paura in Spagna: arresto cardiocircolatorio per Gudelj, che si riprende e vuole tornare a giocare

© foto da video

Attimi di panico e terrore in Spagna, nel corso del match di Serie C spagnola tra Cordoba e Racing Ferrol. Al minuto 11, sul punteggio di 1-1, Dragisa Gudelj, fratello del centrocampista del Siviglia Nemanja, è svenuto in campo in seguito a un arresto cardiocircolatorio. I compagni di squadra, scioccati, sono scoppiati in lacrime quando si sono resi conto della gravità e i paramedici si sono precipitati con i defibrillatori. Rianimato per vari minuti, ha poi ripreso conoscenza tanto che ha provato a rialzarsi dalla barella al momento di essere caricato in ambulanza, provando a rientrare in campo. Tentativo che, chiaramente, gli è stato negato. "Le ultime notizie che abbiamo è che Dragi è in osservazione" ha scritto il Cordoba sul proprio account Twitter. Il terzino sinistro serbo è stabile in ospedale.