Demolita la biglietteria Sud di San Siro, è il primo passo verso il nuovo stadio

Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi e una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria Sud, arretrando contestualmente uno dei gate di ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan (e simbolicamente del primo passo verso l'addio al vecchio San Siro), i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031. Tuttavia, l'avvio delle demolizioni ha scatenato un'accesa polemica politica e ambientale.