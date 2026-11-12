Reyer, Erick Green ai saluti. Destinazione Cantù

Dal sito ufficiale della Reyer Venzia:
"L'Umana Reyer Venezia comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto con l'atleta Erick Green.
La società desidera ringraziare Erick per la professionalità, l'impegno e la dedizione dimostrati durante la sua permanenza in maglia orogranata, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della propria carriera."
Per Green, nella stagione corrente, 8.9 punti di media. Adesso il ritorno a Cantù, per aiutare a invertire la rotta negativa della squadra lombarda.