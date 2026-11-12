LE PAROLE

Inter, Akanji "alla Mkhitaryan": "Il Como? Sempre battuti, hanno ancora tanto da imparare..."

Il difensore dal ritiro della Svizzera sui ragazzi di Fabregas: "Non mi sono sembrati superiori ad altre squadre". Parole che ai tifosi nerazzurri hanno ricordato l'"Ingiocabili" dell'armeno

12 Nov 2026 - 11:15
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Manuel Akanji "alla Mkhitaryan". Il difensore dell'Inter dal ritiro della nazionale svizzera ha parlato del Como. I ragazzi di Fabregas si sono sulla bocca di tutti dopo il roboante 1-9 in Champions League al Lens. All'ex City in conferenza stampa hanno chiesto che cosa pensasse dei lariani: "Fenomeno Como? Ci ho giocato quattro volte e ho vinto tutte e quattro le volte (non aveva giocato nello 0-0 di Coppa Italia al Sinigaglia della scorsa stagione, ndr). Per me non è tutto questo fenomeno". In effetti l'Inter, fin'ora, è sembrata la cryptonite per i lariani: dal ritorno in Serie A su sette scontri non sono riusciti mai a vincere. 

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Poi Akanji si spiega meglio: "Certo, si stanno inserendo bene in Serie A e hanno vinto anche 1-9 in Champions League. Sono una squadra molto forte, ma nelle partite che ho giocato contro di loro non mi sono sembrati superiori ad altre squadre. Hanno ancora parecchie cose da imparare". 

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Parole che alle orecchie dei tifosi nerazzurri sono suonate sinistramente come quelle di Henrikh Mkhitaryan nella stagione 24/25 dopo un successo in Champions contro il Monaco. L'armeno in quella circostanza definì l'Inter, a tratti, "ingiocabile", un aggettivo che presto gli si rivoltò contro: i nerazzurri videro scivolare via dalle mani prima la Coppa Italia con la dolorosa eliminazione per mano del Milan, lo scudetto e infine la Champions con la maledetta finale contro il Psg. Gli "ingiocabili" diventarono lo sfottò per eccellenza in quella stagione in cui i nerazzurri andarono a un passo dal vincere tutto. Per questo le reazioni sui social lato inter sono state univoche: "Akanji, un po' di umiltà", fina o a "Ora non vinceremo più una partita col Como". 

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