Inter, Akanji "alla Mkhitaryan": "Il Como? Sempre battuti, hanno ancora tanto da imparare..."

Manuel Akanji "alla Mkhitaryan". Il difensore dell'Inter dal ritiro della nazionale svizzera ha parlato del Como. I ragazzi di Fabregas si sono sulla bocca di tutti dopo il roboante 1-9 in Champions League al Lens. All'ex City in conferenza stampa hanno chiesto che cosa pensasse dei lariani: "Fenomeno Como? Ci ho giocato quattro volte e ho vinto tutte e quattro le volte (non aveva giocato nello 0-0 di Coppa Italia al Sinigaglia della scorsa stagione, ndr). Per me non è tutto questo fenomeno". In effetti l'Inter, fin'ora, è sembrata la cryptonite per i lariani: dal ritorno in Serie A su sette scontri non sono riusciti mai a vincere.