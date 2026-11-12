Inter, Akanji "alla Mkhitaryan": "Il Como? Sempre battuti, hanno ancora tanto da imparare..."
Il difensore dal ritiro della Svizzera sui ragazzi di Fabregas: "Non mi sono sembrati superiori ad altre squadre". Parole che ai tifosi nerazzurri hanno ricordato l'"Ingiocabili" dell'armeno
Manuel Akanji "alla Mkhitaryan". Il difensore dell'Inter dal ritiro della nazionale svizzera ha parlato del Como. I ragazzi di Fabregas si sono sulla bocca di tutti dopo il roboante 1-9 in Champions League al Lens. All'ex City in conferenza stampa hanno chiesto che cosa pensasse dei lariani: "Fenomeno Como? Ci ho giocato quattro volte e ho vinto tutte e quattro le volte (non aveva giocato nello 0-0 di Coppa Italia al Sinigaglia della scorsa stagione, ndr). Per me non è tutto questo fenomeno". In effetti l'Inter, fin'ora, è sembrata la cryptonite per i lariani: dal ritorno in Serie A su sette scontri non sono riusciti mai a vincere.
Poi Akanji si spiega meglio: "Certo, si stanno inserendo bene in Serie A e hanno vinto anche 1-9 in Champions League. Sono una squadra molto forte, ma nelle partite che ho giocato contro di loro non mi sono sembrati superiori ad altre squadre. Hanno ancora parecchie cose da imparare".
Parole che alle orecchie dei tifosi nerazzurri sono suonate sinistramente come quelle di Henrikh Mkhitaryan nella stagione 24/25 dopo un successo in Champions contro il Monaco. L'armeno in quella circostanza definì l'Inter, a tratti, "ingiocabile", un aggettivo che presto gli si rivoltò contro: i nerazzurri videro scivolare via dalle mani prima la Coppa Italia con la dolorosa eliminazione per mano del Milan, lo scudetto e infine la Champions con la maledetta finale contro il Psg. Gli "ingiocabili" diventarono lo sfottò per eccellenza in quella stagione in cui i nerazzurri andarono a un passo dal vincere tutto. Per questo le reazioni sui social lato inter sono state univoche: "Akanji, un po' di umiltà", fina o a "Ora non vinceremo più una partita col Como".