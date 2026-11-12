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Medvedev si mette in garage una Koenigsegg da 3 milioni di euro

Il tennista russo si è recato in Svezia per ritirare personalmente la supercar da 500 km/h di velocità massima

di Redazione Drive Up
12 Nov 2026 - 11:06
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Personalità forte, statura ciclopica ma rapido di movimento e con un servizio che può raggiungere i 210 km/h. Medvedev è uno dei tennisti più talentuosi eppure incostanti, spesso soggetto ad attacchi d'ira che lo portano persino a spaccare la racchetta. Focoso, potente, agile e veloce: caratteristiche che dal campo di gioco ha trasferito nel suo garage con la Koenigsegg Jesko Absolut.

Potentissima 
Il russo si è recato direttamente in Svezia, ad Ängelholm, presso la sede dell'azienda di supercar per ritirare la sua sportiva da 500 km/h di velocità massima. Realizzata in soli 125 esemplari, 25 dei quali appartengono alla versione Absolut: la più estrema e, ovviamente, costosa. Sebbene non si sappia il prezzo di listino, Medvedev potrebbe aver dovuto sborsare una cifra compresa tra i 3 e i 3,5 milioni di euro.
Non è l'unico
Una vettura che sembra riscuotere particolare successo tra i tennisti di professione. Alexander Zverev, numero 1 dell'attuale classifica ATP, guida da un paio di anni una Jesko. E in effetti serve sicuramente un fisico d'atleta per gestire sotto il cofano posteriore il motore 5.0 litri V8 biturbo da 1.280 CV di potenza. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,6 secondi e si raggiungono i 400 km/h in meno di 20 secondi partendo da fermi. Un'auto davvero folle.

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