Medvedev si mette in garage una Koenigsegg da 3 milioni di euro

Potentissima

Il russo si è recato direttamente in Svezia, ad Ängelholm, presso la sede dell'azienda di supercar per ritirare la sua sportiva da 500 km/h di velocità massima. Realizzata in soli 125 esemplari, 25 dei quali appartengono alla versione Absolut: la più estrema e, ovviamente, costosa. Sebbene non si sappia il prezzo di listino, Medvedev potrebbe aver dovuto sborsare una cifra compresa tra i 3 e i 3,5 milioni di euro.

Non è l'unico

Una vettura che sembra riscuotere particolare successo tra i tennisti di professione. Alexander Zverev, numero 1 dell'attuale classifica ATP, guida da un paio di anni una Jesko. E in effetti serve sicuramente un fisico d'atleta per gestire sotto il cofano posteriore il motore 5.0 litri V8 biturbo da 1.280 CV di potenza. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,6 secondi e si raggiungono i 400 km/h in meno di 20 secondi partendo da fermi. Un'auto davvero folle.