Il Manchester United pesca in F1: preso Michael Sansoni, ex ingegnere di Hamilton

Sansoni: "È un privilegio far parte del miglior club calcistico del mondo"

12 Ago 2025 - 11:59
© IPA

© IPA

Dalla Formula 1 al calcio, dalla Mercedes al Manchester United. Il patron dei Red Devils, Jim Ratcliffe, ha annunciato l'ingaggio di Michael Sansoni come nuovo direttore dei dati del club. Sansoni è stato ingegnere di Lewis Hamilton alla Mercedes. La conferma è arrivata dallo stesso data scientist che, attraverso i social ha detto di aver realizzato un sogno: "Sono molto fortunato ad aver avuto non uno, ma due lavori da sogno. Dopo una stagione fenomenale in Formula 1, è un privilegio far parte del miglior club calcistico del mondo", ha scritto Sansoni. L'ingegnere è laureato in ingegneria aerospaziale, aeronautica e astronautica con specializzazione in aerodinamica avanzata presso l'Università di Southampton. Sansoni implementaerà anche l'uso dell'AI. 

Di seguito il comunicato dello United: "Mike Sansoni è entrato a far parte dell'azienda in qualità di direttore dei dati, dopo 11 anni trascorsi con il team di Formula Uno Mercedes-AMG Petronas, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Performance Engineer e ha contribuito a otto stagioni vittoriose nel campionato del mondo.

Sansoni, che risponderà a Omar Berrada, amministratore delegato, avrà il compito di trasformare le capacità del club in materia di dati e intelligenza artificiale, attingendo alla sua esperienza nell'apprendimento automatico e nella modellazione avanzata in Formula Uno.

Gli è stato affidato il compito di trasformare il Manchester United in un'organizzazione basata sui dati, integrando processi decisionali predittivi e basati sull'intelligenza artificiale nel calcio e nel club in generale.

Per supportare questi obiettivi, nei prossimi mesi sono previste ulteriori assunzioni in diversi ruoli di ingegneria dei dati, del software e delle piattaforme, man mano che Sansoni amplia il suo team".

