Il Manchester United pesca in F1: preso Michael Sansoni, ex ingegnere di Hamilton

Dalla Formula 1 al calcio, dalla Mercedes al Manchester United. Il patron dei Red Devils, Jim Ratcliffe, ha annunciato l'ingaggio di Michael Sansoni come nuovo direttore dei dati del club. Sansoni è stato ingegnere di Lewis Hamilton alla Mercedes. La conferma è arrivata dallo stesso data scientist che, attraverso i social ha detto di aver realizzato un sogno: "Sono molto fortunato ad aver avuto non uno, ma due lavori da sogno. Dopo una stagione fenomenale in Formula 1, è un privilegio far parte del miglior club calcistico del mondo", ha scritto Sansoni. L'ingegnere è laureato in ingegneria aerospaziale, aeronautica e astronautica con specializzazione in aerodinamica avanzata presso l'Università di Southampton. Sansoni implementaerà anche l'uso dell'AI.