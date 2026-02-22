Battocletti vittoriosa a Selinunte nel campionato italiano di cross
La mezzofondista azzurra conquista il suo tredicesimo titolo nazionale di corsa campestre meno di 72 ore dopo l'impresa nei 3000 indoor di Lievindi Redazione Sprintnews
© Getty Images
Nadia Battocletti onora la sua partecipazione nel Festival del Cross di Selinunte, disputato all'interno del Parco Archeologico situato a Castelvetrano in provincia di Trapani, vincendo il tredicesimo titolo italiano di corsa campestre, il sesto consecutivo da assoluta, al termine della gara disputata sugli 8 km del percorso e dominata senza problemi con il tempo di 27"31, mentre al secondo posto si piazza Elvanie Nimbona in 27"59 e al terzo Nicole Svetlana Reina in 28"21.
La straordinaria atleta trentina, ormai diventata da tempo una delle più forti mezzofondiste al mondo, ha dimostrato ancora una volta un enorme attaccamento alla disciplina della corsa campestre, da sempre nel suo cuore, onorando la promessa di partecipare all'evento nazionale pur se programmato meno di 72 ore dalla gara dei 3000 indoor di Lievin, giovedì sera scorso, dove ha polverizzato il suo record italiano con il fenomenale crono di 8'26"44, grazie al quale ha anche sfiorato di soli 3 centesimi il record europeo della britannica Laura Muir.
LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI
"Mi sono tanto divertita. Il paesaggio è magico e non vorrei mai smettere di ammirare queste meraviglie. Per me la Festa del Cross è come tornare bambina in quanto vinsi la prima volta da cadetta nel 2014, ci tengo sempre a essere qua e a vedere l'entusiasmo di tantissimi ragazzi e ragazze".
© Grana/Fidal
Nella gara maschile sui 10 km successo per la maglia tricolore di Osama Zoghlami in 30"49 davanti a Konjoneh Maggi secondo in 31"01 e a Marco Granotto Fontana terzo in 31"19, nella gara vinta dal burundese Egide Ntakarutimana in 30"16, con l'azzurro vincitore del titolo sesto assoluto.
CROSS CORTO
Nelle prove disputate sulla distanza dei 3 km successo di Ala Zoghlami, fratello gemello di Osama, che conferma il titolo della passata stagione al termine di una bella volata in cui supera in 8"36 Sebastiano Parolini secondo in 8"37, e Giovanni Gatto terzo in 8"38 mentre al femminile vittoria allo stesso modo ottenuta negli ultimi metri di Melissa Fracassini con 10"08, davanti a Chiara Munaretto seconda con 10"10 e Arianna Algeri terza con 10"13.