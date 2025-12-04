Battocletti stella azzurra della formazione italiana in vista degli eurocross in Portogallo

Diramate le convocazioni italiane per i campionati europei di corsa campestre, ultima grande competizione internazionale del 2025di Redazione Sprintnews
© Getty Images
Nadia Battocletti sarà l'atleta italiana più attesa nei prossimi campionati europei di cross che si svolgeranno il prossimo 14 dicembre a Lagoa in Portogallo, dove la 25enne mezzofondista trentina punterà a chiudere nel migliore dei modi la sua fantastica stagione agonistica, cercando di confermare il titolo conquistato nel 2024 sui prati di Antalya in Turchia, dove fu oro anche nella competizione a squadre femminile.
Il direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, ha oggi comunicato l'elenco completo della squadra per la trasferta in terra lusitana, composta da 42 atleti, di cui 21 uomini e 21 donne, con la presenza in particolare oltre che della Battocletti, recente argento e bronzo nei mondiali di Tokyo rispettivamente nei 10.000 e 5.000 metri, anche delle sue compagne di squadra della passata edizione, Elisa Palmero, Valentina Gemetto e Nicole Reina, ma pure dei campioni in carica della staffetta mista, Pietro Arese, Marta Zenoni e Sebastiano Parolini, che saranno affiancati nell'occasione da Gaia Sabbatini gi vintrice in tale disciplina negli eurocross del 2022 a Torino, mentre tra gli uomini spicca la presenza del primatista italiano della maratona Yohanes Chiappinelli.