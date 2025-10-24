Liverpool, Chiesa eletto giocatore del mese: "Supporto incredibile, cerco di dare sempre tutto"

"Grazie ai tifosi per avermi votato, mi piace vedere che apprezzano quello che sto facendo"di Stefano Ronchi
Mentre in Serie A e in Champions la Juve fatica a trovare soluzioni per il suo parco attaccanti, in Premier League a settembre Federico Chiesa è stato eletto giocatore del mese del Liverpool. Per l'ex bianconero, che ha ottenuto in un sondaggio il 34% dei voti e battuto Alisson Becker (18%) e Ryan Gravenberch (18%), si tratta del primo riconoscimento ufficiale dei tifosi dei Reds. Una premio che suggella un momento importante per Chiesa, che a settembre ha segnato un gol in Premier col Crystal Palace e servito due assist in Carabao Cup contro il Southampton per Alexander Isak e Hugo Ekitike.
"Certo, sono contento di aver vinto questo premio. Grazie ai tifosi per il supporto e per aver votato per me - ha dichiarato l'esterno offensivo ritirando il trofeo all'AXA Training Centre -. Preferirei non ottenerlo in futuro e vincere altre partite. Ma grazie ancora". "Il supporto è sempre stato incredibile. Cerco di dare il massimo in campo per i tifosi e per il Liverpool - ha aggiunto -. Mi piace vedere che i tifosi apprezzano davvero quello che sto facendo".
"Ero felice dopo la partita del Southampton perché abbiamo vinto, ma poi col Crystal Palace non siamo riusciti a vincere e non siamo riusciti nemmeno a pareggiare. Non ero contento alla fine della partita perché il mio gol non contava - ha aggiunto Chiesa -. Speriamo di cambiare le cose in futuro". "Qualunque sia il minuto che sto giocando, cerco di dare il massimo, cerco di aiutare la squadra, rimanere positivo e cercare di avere un impatto - ha continuato -. È per questo che sono qui. Spero di continuare a spingere e di continuare a restituire qualcosa ai tifosi".
».