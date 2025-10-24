Liverpool, Chiesa eletto giocatore del mese: "Supporto incredibile, cerco di dare sempre tutto"

"Ero felice dopo la partita del Southampton perché abbiamo vinto, ma poi col Crystal Palace non siamo riusciti a vincere e non siamo riusciti nemmeno a pareggiare. Non ero contento alla fine della partita perché il mio gol non contava - ha aggiunto Chiesa -. Speriamo di cambiare le cose in futuro". "Qualunque sia il minuto che sto giocando, cerco di dare il massimo, cerco di aiutare la squadra, rimanere positivo e cercare di avere un impatto - ha continuato -. È per questo che sono qui. Spero di continuare a spingere e di continuare a restituire qualcosa ai tifosi".