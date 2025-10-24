Logo SportMediaset

Mobilize Duo: il veicolo elettrico da città che costa 50 euro al mese

L’elettrica ultracompatta di Mobilize trasforma la mobilità urbana con semplicità, tecnologia e una sicurezza inedita per il segmento

di Redazione Drive Up
24 Ott 2025 - 14:19

Mobilize Duo è il progetto con cui il gruppo Renault vorrebbe riscrivere le regole della mobilità cittadina. Non un’automobile in senso tradizionale, ma un micro-veicolo elettrico concepito come soluzione concreta alle esigenze di spostamento in contesti urbani sempre più congestionati. Con una lunghezza di soli 2,43 metri e una larghezza di 1,30, la Duo si muove agilmente tra le corsie, si infila ovunque e trova parcheggio anche negli spazi più angusti.
Non solo per 14enni
La versione 80 Evo rappresenta il vertice della gamma. Dotata di un motore elettrico da 48 volt e di una batteria da 10,3 kWh, offre fino a 161 chilometri di autonomia secondo il ciclo WMTC e raggiunge una velocità massima di 80 km/h. È guidabile con patente B o B1 dai sedici anni e si distingue per una brillantezza di marcia sorprendente: lo spunto ai semafori è immediato, la risposta all’acceleratore pronta, la direzione leggera e precisa. Nel traffico si comporta come uno scooter elettrico evoluto, ma con il comfort e la sicurezza di un abitacolo chiuso. La guida è intuitiva e rassicurante. Le sospensioni, nonostante le dimensioni ridotte, filtrano bene le irregolarità dell’asfalto urbano, mentre la posizione di guida centrale regala una visuale dominante e un senso di controllo raro per un quadriciclo. L’isolamento acustico è buono e la risposta del telaio sempre prevedibile, anche nei rapidi cambi di direzione.
Sicura come un'auto
Sul fronte della sicurezza, la Duo stabilisce un nuovo riferimento nel segmento. È l’unico quadriciclo dotato di airbag per il conducente, a cui si aggiungono cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di carico. La struttura portante è rinforzata e integra il sistema Fireman Access, che consente un intervento rapido dei soccorritori in caso di emergenza. Il design è un concentrato di funzionalità e originalità. Le porte ad apertura verticale semplificano l’accesso in spazi stretti, mentre la carrozzeria in plastica non verniciata riduce i costi e migliora la resistenza all’uso quotidiano. All’interno, il cruscotto “boombox” integra supporto smartphone, connettività Bluetooth e presa USB-C. L’abitacolo, lavabile e rivestito in materiali resistenti, offre una razionalità quasi industriale, ma con un tocco di personalità tipico del marchio.
Rate comode
Realizzata con oltre il 40 per cento di materiali riciclati e riciclabile fino al 95 per cento, la Mobilize Duo è un esempio di sostenibilità applicata al design. Il modello base, Duo 45 Neo, parte da 9.990 euro (o 50 euro al mese), mentre la versione 80 Evo ha un listino di 12.500 euro. Nata per la città e per chi la vive ogni giorno, la Mobilize Duo interpreta la mobilità con leggerezza e intelligenza: piccola, elettrica, connessa e sorprendentemente sicura.

