Brasile: lo stato di Rio De Janeiro mette in vendita il mitico stadio Maracanà

Il Maracanà è lo stadio più iconico al mondo e ha anche ospitato due finali della Coppa del Mondo. La prima, anche se tecnicamente non era una finale e vera e propria ma l'ultimo decisivo match del girone, ebbe luogo il 16 luglio 1950 e vide una storica vittoria per 2-1 della Celeste sul Brasile, in quello che passò alla storia come il Maracanazo, la più grande tragedia nella storia dello sport brasiliano. Oltre una trentina di persone - per la delusione, ma anche per aver investito forti somme di denaro in scommesse sulla vittoria del Brasile - si tolsero la vita. Il Paese, sprofondato in un'angosciante depressione, restò in lutto per tre lunghissimi giorni. Nel 2014 si giocò la seconda finale, con la Germania che la spuntò sull'l'Argentina di Lionel Messi grazie al gol di Mario Götze al 112'.