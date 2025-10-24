Logo SportMediaset

Milano-Cortina, Tajani: "Impatto da oltre 5 miliardi"

24 Ott 2025 - 14:19

Le Olimpiadi di Milano-Cortina "genereranno oltre 5 miliardi di impatto economico e soprattutto lasceranno un'eredità duratura in infrastrutture, coesione e sviluppo". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, intervenuto nell'evento "Lo sport come fattore chiave per le politiche europee. Gli impatti di Olimpiadi e Paralimpiadi nella nostra società" all'Università Bocconi di Milano. "È stato un grande esempio di collaborazione e gioco di squadra. Il governo è al vostro fianco in questo impegno straordinario. Il conto alla rovescia è cominciato, mancano tre mesi. Sarà un'Olimpiade unica, un evento diffuso sul territorio", ha aggiunto Tajani. 

