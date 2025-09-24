Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Calcio estero
LIVERPOOL

Liverpool, sliding door Chiesa: perché lo stop di Leoni può cambiare la sua stagione

Fede super in Coppa di Lega: lo stop del connazionale potrebbe fargli spazio in lista Champions

24 Set 2025 - 16:07
© IPA

© IPA

"Gioco per una delle migliori squadre al mondo. Devo solo aspettare ed essere pronto, come lo sono stato stasera, e dimostrare di poter giocare per questa squadra", queste le parole che Federico Chiesa aveva pronunciato dopo aver regalato la vittoria al Liverpool nella prima partita stagionale contro il Bournemouth. Fede era entrato dalla panchina e aveva deciso la gara con il suo primo gol in Premier League. Una partenza che aveva lasciato ottimi presagi per il proseguo dell'annata ad Anfield. Una sorta di svolta dopo le difficoltà riscontrate l'anno scorso dall'ex Juve impiegato tra tutte le competizioni per appena 466 minuti. Quel gol contro le Cherries aveva anche spento definitivamente le voci di mercato che avevano interessato l'esterno italiano per buona parte del mercato.

Leggi anche

Liverpool, esordio da incubo per Giovanni Leoni: rottura del legamento crociato sinistro

Poi però le aspettative di Chiesa su un maggior utilizzo si sono dovute scontrare con la realtà: soltanto 40 minuti scarsi nelle successive tre partite dei Reds. Come se ciò non bastasse Arne Slot, per cui Fede ha sempre e solo avuto parole di stima, lo ha anche escluso dalla lista Champions, preferendogli un promettente 17enne come Rio Ngumoha. Un colpo che avrebbe avvilito chiunque, ma non Fede che ha continuato a lavorare in attesa di un'altra opportunità: "Mi sono confrontato con lui e mi ha spiegato perché aveva fatto quella scelta. Mi dispiaceva non far parte della squadra per la Champions League, perché giocarci è il sogno di ogni giocatore, ma gli ho solo detto: 'OK, nessun problema. Continuerò a lavorare sodo e avrò le mie possibilità in Coppa di Lega e in Premier League". L'occasione è arrivata in Coppa di Lega contro il Southampton e Chiesa non se l'è fatta sfuggire: palma del migliore in campo frutto di una prestazione super condita da strappi, giocate e, soprattutto, due assist. 

© IPA

© IPA

La stessa partita potrebbe essere ricordata, purtroppo, come quella dell'infortunio di Giovanni Leoni: il giovane centrale azzurro, dopo un'ottima prestazione, nei minuti finali del match è stato costretto a uscire in barella dopo una rotazione innaturale del ginocchio. Le cattive sensazioni del campo hanno trovato riscontro negli esami strumentali: rottura del legamento crociato sinistro e uno stop che, come sempre accade in questi casi, si preannuncia lungo per il classe 2006.

Ora però per Chiesa potrebbe aprirsi uno scenario inaspettato: essere reinserito in lista Champions. Questo sarebbe possibile grazie a una novità introdotta quest'anno dalla Uefa: i calciatori che subiscono gravi infortuni (almeno 60 giorni di stop) possono essere sostituiti. E, in quel caso, Chiesa sarebbe il primo indiziato per sostituire il connazionale Leoni nella lista europea del Liverpool: una sliding door che potrebbe segnare la stagione di entrambi i calciatori italiani. 

Leggi anche

Che beffa per Chiesa: è fuori dalla lista Champions, il Liverpool gli preferisce il 17enne Ngumoha

federico chiesa
leoni
liverpool
lista champions

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
Berisha: "Siamo delusi"

Berisha: "Siamo delusi"

01:20
DICH GILARDINO PRE TORINO C. ITALIA DICH EDL

Gilardino: "Ci siamo preparati al meglio, darò spazio a chi finora ha giocato meno"

01:43
Viola, falsa partenza

Viola, falsa partenza

01:37
Tudor idolo bianconero

Tudor idolo bianconero

01:26
Pio Esposito cerca gol

Pio Esposito cerca gol

01:39
Napoli, nuovi in attesa

Napoli, nuovi in attesa

00:22
Coppa Italia: il calendario di mercoledì 24 settembre

Coppa Italia: il calendario di mercoledì 24 settembre

00:28
Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

Como-Sassuolo: mercoledì 24 settembre alle 21.00

01:32
MCH BENFICA-RIO AVE 1-1 MCH

Il Benfica di Mourinho fermato sull'1-1 dal modesto Rio Ave

01:47
MCH RACING-VELEZ 1-0 LIBERTADORES MCH

Il Racing del presidente Milito in semifinale di Libertadores

07:28
Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

Di Francesco: "Troppe pressioni su Camarda, lo devo tutelare"

03:32
Landucci: "Pronti per il Napoli"

Landucci: "Pronti per il Napoli"

01:00
Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

Tacchinardi e Panucci caricano Zaniolo: "Ecco le condizioni per il rilancio"

03:37
La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

La moviola Milan-Lecce: "Tremolada ha… tremato"

06:03
Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

Landucci: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio"

01:19
Berisha: "Siamo delusi"

Berisha: "Siamo delusi"

I più visti di Calcio Estero

Mudryk, da flop milionario ad atleta olimpico? L'attaccante del Chelsea si dà all'atletica

MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

Valentin Carboni, crociato ko e stagione finita. Inter, addio ai 36 mln del riscatto?

Real Madrid, Asencio a processo per la diffusione di video a sfondo sessuale

Kane da sballo: tripletta in casa dell'Hoffenheim e il Bayern continua a vincere

Mourinho vince alla prima con il Benfica

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:15
Fifa, a Dubai prima gara dell'Afghanistan con giocatrici rifugiate
17:10
Coppa Italia, Vieira carica il Genoa: "Obiettivo passare il turno"
16:40
Inter, niente allenamento per Bonny: problemi alla caviglia
16:21
Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Parma-Spezia
16:20
Fiorentina, il comunicato su Lamptey: intervento al legamento crociato sinistro