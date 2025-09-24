Liverpool, sliding door Chiesa: perché lo stop di Leoni può cambiare la sua stagione

Poi però le aspettative di Chiesa su un maggior utilizzo si sono dovute scontrare con la realtà: soltanto 40 minuti scarsi nelle successive tre partite dei Reds. Come se ciò non bastasse Arne Slot, per cui Fede ha sempre e solo avuto parole di stima, lo ha anche escluso dalla lista Champions, preferendogli un promettente 17enne come Rio Ngumoha. Un colpo che avrebbe avvilito chiunque, ma non Fede che ha continuato a lavorare in attesa di un'altra opportunità: "Mi sono confrontato con lui e mi ha spiegato perché aveva fatto quella scelta. Mi dispiaceva non far parte della squadra per la Champions League, perché giocarci è il sogno di ogni giocatore, ma gli ho solo detto: 'OK, nessun problema. Continuerò a lavorare sodo e avrò le mie possibilità in Coppa di Lega e in Premier League". L'occasione è arrivata in Coppa di Lega contro il Southampton e Chiesa non se l'è fatta sfuggire: palma del migliore in campo frutto di una prestazione super condita da strappi, giocate e, soprattutto, due assist.