Inter, una cinquina per il riscatto. Atalanta, Palladino cerca la prima vittoria

Per sopperire alle fatiche di domenica, Chivu prepara un deciso turnover, che coinvolgerà ogni reparto. In difesa si rivedrà de Vrij con Akanji e Bastoni, in mezzo ecco Zielinski per Sucic e la grande novità sulla destra: rispolverato Luis Henrique, che avrà una chance al posto di Carlos Augusto. Infine l'attacco, dove Pio Esposito sembra in pole su Thuram: intoccabile invece Lautaro, che deve dare risposte dopo la deludente prova col Milan. Simeone, che ha cambiato qualcosa contro il Getafe, dovrebbe recuperare Oblak e farà a meno di tre big: suo figlio Giuliano, Le Normand e Llorente. Si va verso un 4-4-2 con Nico Gonzalez e Alex Baena esterni, mentre davanti ci saranno la classe e la rapidità del duo Griezmann-Julian Alvarez: ecco perché Chivu non si giocherà Acerbi, che spesso ha faticato con gli attaccanti rapidi quest'anno. Confermati Molina e Ruggeri sulle fasce difensive, l'ex Atalanta è stato decisivo nell'ultimo match. L'Atletico Madrid ha bisogno di una vittoria, visto che vanta solo sei punti, -6 dal trio di capolise che comprende anche l'Inter



EINTRACHT FRANCOFORTE-ATALANTA: PALLADINO DEBUTTA IN CHAMPIONS

Dopo quel debutto-shock contro il Napoli e una durissima sconfitta, l'Atalanta di Raffaele Palladino cerca riscatto in Champions League. La Dea sin qui ha ottenuto sette punti, lo stesso bottino di Conte (che ha una gara in più), e sfida una delle formazioni a rischio-eliminazione. L'Eintracht Francoforte ha infatti vinto una sola gara e ha conquistato quattro punti in altrettante giornate, con due ko. Non ci sono precedenti ufficiali tra le due squadre, che sono gemellate e si sfideranno nel debutto di Palladino nella massima competizione europea. La Dea ha bisogno di fare risultato per rasserenare l'ambiente, scosso dall'avvio negativo e dall'esonero di Juric, dunque non ci saranno cambiamenti o turnover di sorta. Si va verso l'impiego di De Ketelaere e Lookman sulla trequarti del consueto 3-4-2-1, con una novità in attacco: dopo il gol al Napoli, Scamacca giocherà titolare al posto di Krstovic.