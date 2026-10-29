Nba: vincono Miami e Golden State, ai Lakers il derby di Los Angeles

Nella notte dell'Nba i Miami Heat ottengono la loro prima vittoria stagionale con gli Atlanta Hawks per 129 a 117 con Giannis Antetokounmpo protagonista con 24 punti. Vittoria di misura per i Golden State Warriors sul campo dei Minnesota Timberwolves (119 a 114) con un super Stephen Curry, che mette a segno 44 punti. I 27 di Tyrese Maxey contribuiscono al successo dei Philadelphia 76ers sugli Indiana Pacers per 114 a 109, mentre ai Charlotte Hornets non bastano i 31 di Brandon Miller per evitare la sconfitta (97 a 89) con i Detroit Pistons. Con 24 punti Evan Mobley mette il sigillo nel successo dei Cleveland Cavaliers sui Whashington Wizards per 121 a 111. Scottie Barnes da parte sua con 28 punti trascina alla vittoria i Toronto Raptors sugli Orlando Magics per 129 a 99. Fred VanVleet con 24 punti risulta tra i migliori nell'ampia vittoria dei suoi Houston Rockets sui Milwaukee Bucks per 132 a 100. I Denver Nuggets battono in trasferta 104 a 91 i New Orleans Pelicans nonostante i 25 punti di Zion Williamson. Perdono in casa anche i Chicago Bulls, battuti 133 a 127 dai New York Knicks di un grande Jalen Brunson, che mette a segno 38 punti. Victor Wembanyama con 36 spinge alla vittoria i San Antonio Spurs per 117 a 111 con gli Utah Jazz, mentre Ajay Mitchell con 29 non evita agli Oklahoma City Thunder la sconfitta con i Dallas Mavericks (120 a 96). I Lakers, infine, si aggiudicano il derby di Los Angeles con i Clippers, battuti 103 a 87, con Quentin Grimes fra i protagonisti con 23 punti.