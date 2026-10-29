Nba: vincono Miami e Golden State, ai Lakers il derby di Los Angeles

29 Ott 2026 - 11:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Nella notte dell'Nba i Miami Heat ottengono la loro prima vittoria stagionale con gli Atlanta Hawks per 129 a 117 con Giannis Antetokounmpo protagonista con 24 punti. Vittoria di misura per i Golden State Warriors sul campo dei Minnesota Timberwolves (119 a 114) con un super Stephen Curry, che mette a segno 44 punti. I 27 di Tyrese Maxey contribuiscono al successo dei Philadelphia 76ers sugli Indiana Pacers per 114 a 109, mentre ai Charlotte Hornets non bastano i 31 di Brandon Miller per evitare la sconfitta (97 a 89) con i Detroit Pistons. Con 24 punti Evan Mobley mette il sigillo nel successo dei Cleveland Cavaliers sui Whashington Wizards per 121 a 111. Scottie Barnes da parte sua con 28 punti trascina alla vittoria i Toronto Raptors sugli Orlando Magics per 129 a 99. Fred VanVleet con 24 punti risulta tra i migliori nell'ampia vittoria dei suoi Houston Rockets sui Milwaukee Bucks per 132 a 100. I Denver Nuggets battono in trasferta 104 a 91 i New Orleans Pelicans nonostante i 25 punti di Zion Williamson. Perdono in casa anche i Chicago Bulls, battuti 133 a 127 dai New York Knicks di un grande Jalen Brunson, che mette a segno 38 punti. Victor Wembanyama con 36 spinge alla vittoria i San Antonio Spurs per 117 a 111 con gli Utah Jazz, mentre Ajay Mitchell con 29 non evita agli Oklahoma City Thunder la sconfitta con i Dallas Mavericks (120 a 96). I Lakers, infine, si aggiudicano il derby di Los Angeles con i Clippers, battuti 103 a 87, con Quentin Grimes fra i protagonisti con 23 punti. 

Ultimi video

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

02:03
MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

00:33
DICH MUSETTI POST TIAFOE 28/10 DICH

Musetti: "Ero molto concentrato e questo ha fatto la differenza"

01:03
Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

02:21
Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

Violenza a Portici, stabile il tifoso in coma

02:15
Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

Due anni fa la scomparsa di Matilde Lorenzi

00:15
MCH EVENTO ATP FINALS TORINO MCH

Atp Finals, a Torino il "Tennis in Città 2026"

00:43
MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

01:45
A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

01:44
Touchdown per i Pittsburgh Steelers

Touchdown per i Pittsburgh Steelers

01:18
Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

Devaughn Vele porta al pareggio i Saints

00:50
Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

Field goal del vantaggio per i Pittsburgh Steelers

00:57
Primo field goal per gli Steelers

Primo field goal per gli Steelers

03:37
Gli inni nazionali prima del match

Gli inni nazionali prima del match

02:40:17
Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

Pittsburgh Steelers-New Orleans Saints: partita integrale

01:23
13 SRV BOXE GENOVA LB NUOVO

Boxe, per Lorenzo Berlusconi dieci vittorie su dieci incontri

I più visti di Altri Sport

MCH MUSETTI VS TIAFOE 28/10 MCH

Tennis spettacolo a Vienna: Musetti stende Tiafoe

DICH DJOKOVIC SU SINNER 8/10 DICH

Djokovic: "Sinner manca, ma fa bene a pensare a lungo termine"

Red Bull Bridge Bars: van Tonder attraversa 600 barre sospese sotto il ponte Bloukrans

Social da pazzi: i video più virali di oggi

Social da pazzi: i video più virali di oggi

MCH MEDVEDEV KAZAKO MCH

Medvedev col vestito tipico kazako è uno show da non perdere

A Conegliano la Supercoppa

A Conegliano la Supercoppa

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:03
Nba: vincono Miami e Golden State, ai Lakers il derby di Los Angeles
Jorge Martin
09:43
MotoGp Sepang, Martin dichiarato idoneo a correre dopo l'infortunio in Australia
08:02
Baseball: i Milwaukee Brewers vincono per la prima volta le World Series
22:32
Taekwondo: conferita la cittadinanza italiana all'iraniano Tiranvalipour
19:40
Tennis, Atp Vienna: Musetti piega Tiafoe e vola agli ottavi