In Serie A si segna a grappoli: seconda media gol dietro alla Bundesliga, i dati

Tra i fattori potrebbe incidere anche la carta d'identità, di allenatori e giocatori? Non è un caso che lo scintillante campionato cui stiamo assistendo abbia un'età media di giocatori schierati in partita di 25.6, sette centesimi in meno rispetto al 25/26. E dalla panchina arrivano idee nuove. È sufficiente constatare che metà dei timonieri di Serie A hanno meno di 50 anni. E il più anziano(non ce ne voglia Gian Piero Gasperini) è forse il più moderno di tutti.