Formula 1, Mercedes al lavoro per rinnovare il contratto a Kimi Antonelli: avrà un maxi-stipendio

Prima i due punti mancanti per la matematica certezza del mondiale piloti di Formula 1 poi le grandi manovre per il futuro. Presto per la Mercedes e per Kimi Antonelli sarà tempo di sedersi al tavolo delle trattative per ridisegnare i termini economici del contratto. A spingere per un immediato adeguamento è lo stesso team principal Toto Wolff. Nonostante la scadenza di Antonelli sia nel 2028, la scuderia tedesca (con sede inglese) vuole prevenire sul nascere le possibili insidie della concorrenza, adeguando lo stipendio del pilota ai valori mostrati in pista.