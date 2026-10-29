Formula 1, Mercedes al lavoro per rinnovare il contratto a Kimi Antonelli: avrà un maxi-stipendio
La Mercedes prepara il rinnovo contrattuale per Kimi Antonelli dopo il Mondiale dominato. In arrivo un maxi-ingaggio per blindare il pilota italiano.
Prima i due punti mancanti per la matematica certezza del mondiale piloti di Formula 1 poi le grandi manovre per il futuro. Presto per la Mercedes e per Kimi Antonelli sarà tempo di sedersi al tavolo delle trattative per ridisegnare i termini economici del contratto. A spingere per un immediato adeguamento è lo stesso team principal Toto Wolff. Nonostante la scadenza di Antonelli sia nel 2028, la scuderia tedesca (con sede inglese) vuole prevenire sul nascere le possibili insidie della concorrenza, adeguando lo stipendio del pilota ai valori mostrati in pista.
Nonostante le nove vittorie conquistate su diciotto gare, l'accordo base di AKA12 è ancora quello ereditato dal debutto in F1: circa quattro milioni di dollari a stagione, poco meno di 4 milioni di euro, di base fissa più corposi bonus che hanno spinto il totale complessivo attorno ai 10-12 milioni. Cifre comunque non più adeguate allo status di padrone del Mondiale.
Secondo La Stampa, scongiuri facendo, l'appuntamento tra l'entourage del pilota e la Mercedes è già fissato per dopo i festeggiamenti iridati. L'aumento dello stipendio porrà Kimi alle spalle di mostri sacri del calibro di Max Verstappen e Lewis Hamilton. Antonelli dovrebbe almeno pareggiare la cifra guadagnata dal compagno di box George Russell, il cui compenso supera i 30 milioni di euro all'anno.