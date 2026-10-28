Serie C, presunto caso di razzismo in Trento-Juve Next Gen: la Procura Figc indaga

Presunto caso di razzismo nel post-partita di Trento-Juve Next Gen, match valido per la campionato di Serie C (girone A) e andato in scena lo scorso 25 ottobre (hanno vinto per 2-1 i padroni di casa). La Procura Figc sta indagando su quanto accaduto al fischio finale dopo una segnalazione ricevuta dal Giudice Sportivo. In particolare, secondo quanto raccolto, un calciatore della Juv Next Gen sarebbe stato bersaglio di frasi dal contenuto razzista da parte di alcuni sostenitori presenti sugli spalti.