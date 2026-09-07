verso real madrid-inter

Inter, Dimarco sì o no? L'esterno nerazzurro ci prova ma Chivu ha un'altra certezza per il Real

Attesa per l'allenamento di rifinitura prima della partenza per Madrid: davanti si scalda la Thu-La

07 Set 2026 - 09:11
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Al Bernabeu con la coppia Lautaro-Thuram finalmente assieme dal primo minuto: questa l'attuale certezza in vista dell'esordio in Champions dell'Inter contro il Real Madrid di Mourinho. Ma dopo la clamorosa rimonta in campionato contro il Napoli, con la firma proprio della Thu-La, Cristian Chivu porta con sè un dubbio di non poco conto: tutto ruota intorno alle condizioni di Federico Dimarco, uscito anzitempo per una lieve distorsione al ginocchio.

Stamani la prima decisione relativa alla convocazione o meno dell'esterno sinistro nerazzurro: le sue condizioni verranno infatti valutate nell'allenamento di rifinitura prima della partenza per Madrid. Se anche la risposta fosse positiva, con Dimarco quindi regolarmente aggregato al gruppo, resta comunque probabile vedere in campo dal primo minuto al Bernabeu Carlos Augusto, giusto per minimizzare ogni fattore di rischio. In ogni caso, step by step: prima la convocazione, poi la decisione sul suo impiego.

Dalla rifinitura si potrà capire anche qualcosa di più anche sul resto della formazione nerazzurra. Dalla difesa alla fascia destra passando per il centrocampo sono possibili diversi avvicendamenti rispetto all'undici iniziale visto contro il Napoli. In mezzo al campo, infatti, ci si attende il rientro dal primo minuto di Calhanoglu, con possibile ballottaggio tra Zielinski e Curtis Jones. A destra, ancora assente Spence, potrebbe trovare spazio in un assetto più difensivo Luis Henrique anche se rinunciare a Diouf in questo momento non è semplice. Il brasiliano assicura più copertura, il francese porta con sè maggiore fantasia, profondità e imprevedibilità. In difesa, infine, si scaldano Pavard e Stones: imporbabile comunque che Chivu rinunci a Bisseck, possibile inve un avvicendamento al centro tra l'inglese e Akanji.

Lautaro nella storia dell’Inter: terzo bomber di sempre in Serie A

1 di 10
© Foto da web | Attilio Demaria (76)
© Foto da web | Attilio Demaria (76)
© Foto da web | Attilio Demaria (76)

© Foto da web | Attilio Demaria (76)

© Foto da web | Attilio Demaria (76)

Leggi anche

Mou, i precedenti contro il suo vecchio amore: in sei partite una vittoria e cinque sconfitte

inter
real madrid
champions
dimarco

Ultimi video

00:56
DICH GROSSO NON MI DIMETTO DICH

Grosso: "No, non mi dimetto"

02:50
Spalletti: "Kolo Muani? Ve ne pentirete..."

Spalletti: "Kolo Muani? Ve ne pentirete..."

03:58
Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

01:07
Bologna-Sassuolo 2-2: gli highlights

Bologna-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:05
Parma-Monza 1-1: gli highlights

Parma-Monza 1-1: gli highlights

01:19
Frosinone-Venezia 3-2: gli highlights

Frosinone-Venezia 3-2: gli highlights

01:19
Roma-Atalanta 2-1: gli highlights

Roma-Atalanta 2-1: gli highlights

02:43
Inter-Napoli 3-2: gli highlights

Inter-Napoli 3-2: gli highlights

00:42
Fiorentina-Torino 1-2: gli highlights

Fiorentina-Torino 1-2: gli highlights

01:38
Amorim: "Un buon punto, ma vogliamo e dobbiamo migliorare"

Amorim: "Un buon punto, ma vogliamo e dobbiamo migliorare"

01:20
MCH ARRIVO DIOGO LEITE A FIUMICINO 6/9 MCH

L'arrivo di Diogo Leite a Fiumicino

05:32
DICH GIULIO GALLAZZI PRESIDENTE ALCIONE 6/9 DICH

Giulio Gallazzi presidente Alcione: "Trasformare il dolore in progettualità"

02:58
DICH MINISTRO ABODI MEMORIAL CHIARA COSTANZO 6/9 DICH

Abodi: "Il dolore non si cancella, ma lo spirito di Chiara continua a vivere attraverso lo sport"

00:53
MCH MEMORIAL CHIARA COSTANZO 6/9 MCH

I genitori di Chiara Costanzo: "I suoi sogni si sono interrotti troppo presto"

03:08
DICH MARTINEZ POST NAPOLI DICH

Josep Martínez: "Siamo l'Inter e non molliamo mai"

00:56
DICH GROSSO NON MI DIMETTO DICH

Grosso: "No, non mi dimetto"

I più visti di Inter

DICH MARTINEZ POST NAPOLI DICH

Josep Martínez: "Siamo l'Inter e non molliamo mai"

Federico Dimarco fasciato al ginocchio

Inter, domani la decisione sul ginocchio di Dimarco. Potrebbe partire per Madrid

Lautaro Martinez (134) 

Lautaro nella storia dell’Inter, superato anche Nyers: solo due meglio di lui

Chivu: "Allegri è un vincente, l'anno scorso mi ha battuto due volte ma la mia lezione l'ho imparata"

Inter, l'urlo di Dimarco non cambia i piani: perché non c'è fretta sul rinnovo

Baccin si presenta e pensa a Facchetti: "Grato al club, ecco cosa mi ha detto Ausilio" | Marotta: "Un orgoglio"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:25
Giocatrici iraniane: "Il rifiuto a cantare l'inno un gesto per il nostro popolo"
09:10
Milan, Gila sostituito per infortunio: le sue condizioni
08:25
Serie A, le partite di oggi: Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio
23:58
Juve, Locatelli: "Serve più cattiveria sotto porta"
23:55
Juve-Milan, c'è "step on foot" su Kolo Muani prima del gol di Cisse?