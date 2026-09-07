Inter, Dimarco sì o no? L'esterno nerazzurro ci prova ma Chivu ha un'altra certezza per il Real

Dalla rifinitura si potrà capire anche qualcosa di più anche sul resto della formazione nerazzurra. Dalla difesa alla fascia destra passando per il centrocampo sono possibili diversi avvicendamenti rispetto all'undici iniziale visto contro il Napoli. In mezzo al campo, infatti, ci si attende il rientro dal primo minuto di Calhanoglu, con possibile ballottaggio tra Zielinski e Curtis Jones. A destra, ancora assente Spence, potrebbe trovare spazio in un assetto più difensivo Luis Henrique anche se rinunciare a Diouf in questo momento non è semplice. Il brasiliano assicura più copertura, il francese porta con sè maggiore fantasia, profondità e imprevedibilità. In difesa, infine, si scaldano Pavard e Stones: imporbabile comunque che Chivu rinunci a Bisseck, possibile inve un avvicendamento al centro tra l'inglese e Akanji.