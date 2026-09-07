CHAMPIONS LEAGUE Verso Real Madrid-Inter, da Bernardo Silva ad Arda Guler e Camavinga: scelte contate per Mou

Tra squalificati, infortunati e ancora in dubbio, il Real Madrid si presenterà alla super sfida contro l'Inter con un centrocampo incerottato. Ma non solo. Bernardo Silva, Arda Guler e Camavinga sono soltanto alcune delle defezioni cui Josè Mourinho deve far fronte.