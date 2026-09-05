Che fine ha fatto Balogun? Dal caso Mondiale alla voci sulla Juve, ora è ai margini al Monaco

Ve lo ricordate Folarin Balogun? L'attaccante statunitense era salito agli onori delle cronache per il caso del cartellino rosso revocato ai Mondiali 2026: espulso contro la Bosnia nei sedicesimi e poi in campo contro il Belgio negli ottavi dopo una telefonata del presidente Usa Donald Trump a quello della Fifa Gianni Infantino, il suo caso aveva scatenato la furia dell'intero mondo calcistico. Durante il mercato il suo nome era stato affiancato anche alla Juve, alla disperata ricerca di un attaccante: i 19 gol nella scorsa stagione con la maglia del Monaco tra Ligue 1 (13), Champions League (5) e Coppa di Francia (1) erano un bel biglietto da visita. E anche la Fiorentina aveva pensato a lui come possibile sostituto di Moise Kean. Poi sembrava tutto fatto per il suo passaggio in Premier League all'Everton per 45 milioni più 5 di bonus: il club inglese ha sollevato qualche dubbio sulle sue condizioni dopo le visite mediche e lo stesso giocatore non era convinto del trasferimento. E ora? Il Monaco ha deciso di escludere Balogun dalla lista per la Conference League ed è pronto a rimetterlo sul mercato nella sessione di gennaio. Dalla ribalta all'anonimato...