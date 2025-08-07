Psg, forte interesse del Manchester City per Donnarumma: l'assalto ora o quando sarà svincolato

Quel che è certo è che gli estimatori a Donnarumma non mancano: si era parlato in un primo momento del Chelsea, ma le piste più calde al momento sono quelle che portano a Bayern Monaco e, soprattutto, Manchester City. Non è un mistero che Pep Guardiola sia un suo grande estimatore e anche se il club ha da poco investito nel ritorno a casa di James Trafford, cresciuto nelle giovanili dei Citizens prima di trasferirsi al Burnley nel 2023, l'opportunità di avere in squadra Gigio lo stuzzica parecchio. Se il Psg dovesse accontentarsi di una cifra non astronomica (25-30 milioni) gli inglesi potrebbero andare all'assalto immediatamente, altrimenti partirebbero le manovre per metterlo sotto contratto da svincolato.