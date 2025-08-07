Psg, forte interesse del Manchester City per Donnarumma: l'assalto ora o quando sarà svincolato

I parigini hanno chiuso per Chevalier del Lille e ora devono decidere cosa fare del portiere azzurro, in scadenza nel 2026
Quelle che vanno da qui alla fine del mercato si preannunciano settimane ad alta tensione in casa Psg. Il club parigino ha infatti definito l'affare che porterà nella capitale Lucas Chevalier, che negli ultimi tre anni ha difeso la porta del Lille, e ora dovrà decidere quale sarà il destino di Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro è entrato nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro, nonché naturalmente in quella per il premio Yashin, ma i 40 milioni che Al-Khelaifi verserà per Chevalier lasciano chiaramente intendere che il Paris ha altri piani per il futuro.
Gigio è in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo è in stallo totale. L'addio, dunque, appare sempre più probabile, ma i campioni d'Europa sono chiamati a una riflessione cruciale sulle modalità con cui dovrà consumarsi: provare a monetizzare in questa sessione di mercato, o attendere la naturale scadenza del contratto garantendosi i suoi servizi per un altro anno ma perdendolo a parametro zero?
Quel che è certo è che gli estimatori a Donnarumma non mancano: si era parlato in un primo momento del Chelsea, ma le piste più calde al momento sono quelle che portano a Bayern Monaco e, soprattutto, Manchester City. Non è un mistero che Pep Guardiola sia un suo grande estimatore e anche se il club ha da poco investito nel ritorno a casa di James Trafford, cresciuto nelle giovanili dei Citizens prima di trasferirsi al Burnley nel 2023, l'opportunità di avere in squadra Gigio lo stuzzica parecchio. Se il Psg dovesse accontentarsi di una cifra non astronomica (25-30 milioni) gli inglesi potrebbero andare all'assalto immediatamente, altrimenti partirebbero le manovre per metterlo sotto contratto da svincolato.
In tutto ciò i club italiani restano alla finestra: riportare Donnarumma in Serie A a parametro zero rappresenta un'occasione ghiotta per tanti, anche se i 12 milioni netti a stagione che guadagna sono un ostacolo forse troppo grosso per tutti.
