Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
PSG

Psg, forte interesse del Manchester City per Donnarumma: l'assalto ora o quando sarà svincolato

I parigini hanno chiuso per Chevalier del Lille e ora devono decidere cosa fare del portiere azzurro, in scadenza nel 2026

07 Ago 2025 - 22:17

Quelle che vanno da qui alla fine del mercato si preannunciano settimane ad alta tensione in casa Psg. Il club parigino ha infatti definito l'affare che porterà nella capitale Lucas Chevalier, che negli ultimi tre anni ha difeso la porta del Lille, e ora dovrà decidere quale sarà il destino di Gianluigi Donnarumma. Il portiere azzurro è entrato nella lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro, nonché naturalmente in quella per il premio Yashin, ma i 40 milioni che Al-Khelaifi verserà per Chevalier lasciano chiaramente intendere che il Paris ha altri piani per il futuro.

Gigio è in scadenza nel 2026 e la trattativa per il rinnovo è in stallo totale. L'addio, dunque, appare sempre più probabile, ma i campioni d'Europa sono chiamati a una riflessione cruciale sulle modalità con cui dovrà consumarsi: provare a monetizzare in questa sessione di mercato, o attendere la naturale scadenza del contratto garantendosi i suoi servizi per un altro anno ma perdendolo a parametro zero?

Quel che è certo è che gli estimatori a Donnarumma non mancano: si era parlato in un primo momento del Chelsea, ma le piste più calde al momento sono quelle che portano a Bayern Monaco e, soprattutto, Manchester City. Non è un mistero che Pep Guardiola sia un suo grande estimatore e anche se il club ha da poco investito nel ritorno a casa di James Trafford, cresciuto nelle giovanili dei Citizens prima di trasferirsi al Burnley nel 2023, l'opportunità di avere in squadra Gigio lo stuzzica parecchio. Se il Psg dovesse accontentarsi di una cifra non astronomica (25-30 milioni) gli inglesi potrebbero andare all'assalto immediatamente, altrimenti partirebbero le manovre per metterlo sotto contratto da svincolato.

In tutto ciò i club italiani restano alla finestra: riportare Donnarumma in Serie A a parametro zero rappresenta un'occasione ghiotta per tanti, anche se i 12 milioni netti a stagione che guadagna sono un ostacolo forse troppo grosso per tutti.

donnarumma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:15
Calciomercato Live

Calciomercato Live

00:27
jash

Milan, ecco Jashari: inizia l'avventura in rossonero

01:28
Ecco la Miretti story

Ecco la Miretti story

01:28
Il ritorno di Sprtiello

Il ritorno di Sportiello

01:22
La Juve saluta Weah

La Juve saluta Weah

01:34
Da esuberi a tesoretto

Da esuberi a tesoretto

01:36
Calciomercato live

Calciomercato live

01:58
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:58
Calciomercato live

Calciomercato live

00:39
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:20
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:47
Lookman e Vlahovic.

Mercato, il futuro di Lookman e Vlahovic

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

02:36
Calciomercato live

Calciomercato live

02:15
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Calcio Estero

Darwin Nunez, il Napoli è solo un ricordo: va all'Al Hilal, Inzaghi ha il nuovo bomber

Chelsea, mercato da record non solo in entrata: cessioni da oltre 200 milioni

Dall'incidente in auto a senza contratto, Michail Antonio lascia il West Ham

Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto subito Tuchel

Bayern, ufficiale il cambio in panchina: addio Nagelsmann, ecco Tuchel

Joao Felix all'Al Nassr per 50 milioni: dietro l'affare monstre la regia di CR7

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:01
Napoli: il Siviglia respinge l'offerta di 17 mln per Juanlu Sanchez
22:39
Psg, Donnarumma sempre più verso l'addio: Bayern e City su di lui
21:47
Il Real vuol blindare Gonzalo Garcia: pronto il rinnovo
21:32
Torino, Cairo: "Baroni è contento, la rosa è al 95%"
20:20
Si rivede Adem Ljajic: nuovo contratto in Bosnia