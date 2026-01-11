Lazio, Sarri: "Parlare prima della partita una violenza, qui sembra sempre l'anno zero"

A pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida con l'Hellas Verona, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport partendo dall'"educazione" dei nuovi acquisti: "Hanno fatto un allenamento solo con noi. Questo vi dà l'idea delle difficoltà che stiamo affrontando. Per me è una violenza essere qui a parlare davanti alle telecamere prima della partita". E sul momento: "Non credo che con un paio di innesti la squadra possa diventare pronta. La cosa che sconcerta alla Lazio è che ogni anno sembri l'anno zero".