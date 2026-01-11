Fiorentina, Vanoli: "Orgoglioso dei ragazzi, meritavamo di vincere"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 con il Milan: "Sono contento, tra virgolette, che ci sia delusione. Hanno capito che hanno fatto una grande prestazione, siamo una squadra che fino al 90esimo non deve mai mollare. Gli ho detto che sono orgoglioso di loro. Abbiamo saputo soffrire e poi siamo usciti. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte a livello individuale. Dobbiamo diventare un po’ più freddi sottoporta. Nonostante loro hanno avuto una grande occasione nel primo tempo noi dobbiamo migliorare con questi 1-2 interni che prendiamo. Meritavamo di vincere".