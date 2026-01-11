Logo SportMediaset

Calcio

Fiorentina, Vanoli: "Orgoglioso dei ragazzi, meritavamo di vincere"

11 Gen 2026 - 18:04

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 1-1 con il Milan: "Sono contento, tra virgolette, che ci sia delusione. Hanno capito che hanno fatto una grande prestazione, siamo una squadra che fino al 90esimo non deve mai mollare. Gli ho detto che sono orgoglioso di loro. Abbiamo saputo soffrire e poi siamo usciti. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte a livello individuale. Dobbiamo diventare un po’ più freddi sottoporta. Nonostante loro hanno avuto una grande occasione nel primo tempo noi dobbiamo migliorare con questi 1-2 interni che prendiamo. Meritavamo di vincere".

Ultimi video

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

01:19
MCH TELSTAR-AJAX MCH

Telstar-Ajax 2-3: gli highlights

00:08
CLIPPINA TIRO IN TRIBUNA E BIRRA CHE VOLA MCH

Dylan Vente tira direttamente in curva e centra in pieno la birra di un tifoso

03:08
DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

00:54
DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

01:15
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

00:35
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO ROMA PER SITO 10/1 SRV

Il mercato della Roma: Raspadori sempre più vicino

00:33
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO INTER E NAPOLI PER SITO 10/1 SRV

Il mercato di Inter e Napoli: tutte le trattative

00:27
DICH ALLEGRI SU SOLIT SOSPETTI PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri, che risate con Carlo Pellegatti: “Scudetto? Non esistiamo…”

01:26
DICH ALLEGRI SU VAR PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri e il Var: “Il problema è sempre la soggettività”

01:08
DICH ALLEGRI SU FORMAZIONE PRE FIORENTINA PER SITO 10/1 DICH

Allegri: “Fiorentina pericolosa. Nkunku c’è, per Modric la vedo dura”

02:05
DICH CHIVU SU ARBITRI PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu sposta le polemiche: “Arbitri? Noi non vogliamo parlarne”

02:05
DICH CHIVU SU LUIS HENRIQUE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: “Luis Henrique importante per noi. Su di lui ho sbagliato anch’io…”

00:49
DICH CHIVU SU INGIUSTIZIE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "L'andata? In questi due mesi ci siamo allenati anche all'ingiustizia"

01:12
DICH CHIVU SU CONTE PRE NAPOLI PER SITO 10/1 DICH

Chivu: "Stimo tanto Conte come allenatore, non è una sfida tra noi"

01:28
DICH CUESTA PRE LECCE 10/1 DICH

Cuesta: "Partita sporca e fondamentale, vogliamo la vittoria"

CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 10/1 SRV

Il mercato della Juventus: tutte le trattative

