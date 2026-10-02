NATIONS LEAGUE

Nations League: il Belgio fa un favore all'Italia, Turchia battuta 3-0

La squadra di van Bommel esulta a Liegi: Montella scivola a -4 dagli Azzurri in classifica. La Bosnia riprende la Svezia con Alajbegovic, Adzic stende la Lettonia

02 Ott 2026 - 23:04
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La terza giornata di Nations League 2026/27 vale un altro successo per il nuovo Belgio di Mark van Bommel, abile nel battere 3-0 la Turchia e di salire così a quota 6 punti nel Gruppo 1 della Lega A. Grazie a questa vittoria, arrivata attraverso la doppietta di De Bruyne e il gol di Lukaku, i Diavoli Rossi restano dunque i primi inseguitori della Francia (che pareggia invece 1-1 contro l'Italia), ma fanno pure un favore agli Azzurri, tenendo a zero punti in graduatoria i ragazzi di Montella: Mancini si presenterà quindi al match di ritorno con un +4 sul collega italiano. Edin Dzeko vive, invece, una serata dalle grandissime emozioni a Zenica, nel pareggio per 1-1 tra la sua Bosnia ed Erzegovina e la Svezia: l’ex bomber di Roma e Inter dà infatti l’addio alla Nazionale davanti ai suoi connazionali, dopo 152 presenze e 73 gol (entrambi record).

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LEGA A

È il Belgio a far sua per 3-0 la gara contro la Turchia allo Stade Maurice Dufrasne di Liegi. La formazione guidata da Mark van Bommel si impone grazie alla doppietta del napoletano De Bruyne (10’ e 60’) e al gol di Lukaku (76’), centrando la sua seconda vittoria nel Gruppo 1 della Lega A: ciò significa che i Diavoli Rossi ora hanno 6 punti, alle spalle della capolista Francia (7). Inchiodata a zero in classifica resta invece la Turchia di Montella, adesso a -4 dall'Italia (4): decisivo diventerà quindi il prossimo scontro diretto proprio tra turchi e Azzurri, in programma lunedì 5 ottobre al Renato Dall'Ara di Bologna, con calcio d'inizio alle ore 20:45.

LEGA B

Il Gruppo 2 della Lega B vede l'Irlanda del Nord battere 3-0 l'Ucraina del CT Andrea Maldera: a segno Brown (9’ e 61’) e Price (22’). L'Ungheria allenata da Marco Rossi supera invece 1-0 la Georgia: decide Kerkez (35’). Nel Gruppo 4 si registra il pareggio per 1-1 in Bosnia ed Erzegovina-Svezia, nella serata dell’addio alla Nazionale da parte di Edin Dzeko: dopo le reti annullate a Gyokeres (17’) e proprio al ‘Diamante’ di Sarajevo (45’+2’), è il gol dello juventino Alajbegovic (80’) a equilibrare il vantaggio di Gyokeres (61’).

A esultare è invece la Polonia, 6-0 contro la Romania: l’espulsione del viola Dragusin (23’) porta al rigore trasformato da Lewandowski (24’), con la punta del Chicago Fire che raddoppia poi in apertura di ripresa (47’), seguito dall’autorete di Ghita (49’) e dai gol dell’interista Zielinski (62’) e di Bednarek (66’), prima dalla tripletta finale siglata sempre da uno scatenato Lewandowski (86’).

LEGA C

Cipro sconfigge 2-0 l’Armenia nel Gruppo 2 della Lega C: decidono Konomis (19’) e Kakoullis (31’), con i ciprioti costretti a giocare in dieci dal 52’ per il rosso a Pileas. Vince anche il Montenegro, 2-1 sulla Lettonia: a trascinare i montenegrini è uno scatenato Adzic (3’ e 56’), con la doppietta del giocatore del Sassuolo che rende vano il gol di Strods (82’).

La Moldavia piega invece 2-1 il Kazakistan nel Gruppo 3, grazie a Clescenco (45+1’) e Popescu (50’), in opposizione al solo gol di Alip (64’). Pareggia, infine, 1-1 la Slovacchia in casa delle Isole Faroe: Justinussen (66’) risponde all’autogol di Vatnhamar (38’).

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