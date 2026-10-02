Nations League: il Belgio fa un favore all'Italia, Turchia battuta 3-0

La terza giornata di Nations League 2026/27 vale un altro successo per il nuovo Belgio di Mark van Bommel, abile nel battere 3-0 la Turchia e di salire così a quota 6 punti nel Gruppo 1 della Lega A. Grazie a questa vittoria, arrivata attraverso la doppietta di De Bruyne e il gol di Lukaku, i Diavoli Rossi restano dunque i primi inseguitori della Francia (che pareggia invece 1-1 contro l'Italia), ma fanno pure un favore agli Azzurri, tenendo a zero punti in graduatoria i ragazzi di Montella: Mancini si presenterà quindi al match di ritorno con un +4 sul collega italiano. Edin Dzeko vive, invece, una serata dalle grandissime emozioni a Zenica, nel pareggio per 1-1 tra la sua Bosnia ed Erzegovina e la Svezia: l’ex bomber di Roma e Inter dà infatti l’addio alla Nazionale davanti ai suoi connazionali, dopo 152 presenze e 73 gol (entrambi record).