Nations League: una buona Italia ferma la Francia allo Stade de France, è 1-1 tra Mancini e Zidane

Super protagonista in campo è Donnarumma, con gli Azzurri che al 9’ si divorano subito il vantaggio con Kean: l’attaccante del Como sbaglia clamorosamente la conclusione a pochi passi da Maignan, centrando in pieno il portiere del Milan. A spaventare Donnarumma al 23’ è invece la traversa scheggiata da Olise, complice una deviazione di Tonali, con i Bleus che imprimono al match un bel ritmo: a sfiorare nuovamente il gol è però l’Italia con Frattesi al 39’, il cui tiro viene deviato in corner prima di finire in rete. Passano pochi istanti e Kean va a segno, ma la rete non viene convalidata per un netto fuorigioco, mentre in apertura di ripresa è un favoloso Donnarumma a negare il gol prima a Doué e Dembélé e poi a Olise, con tre grandi parate.