Nations League: una buona Italia ferma la Francia allo Stade de France, è 1-1 tra Mancini e Zidane

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Serviva un'impresa per battere la Francia allo Stade de France e l’impresa è stata sfiorata. Grazie a una prestazione coraggiosa, l'Italia pareggia infatti 1-1 la classicissima contro i transalpini e sale così a 4 punti nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League, dopo il ko rimediato contro il Belgio nella prima giornata e la vittoria sulla Turchia nella seconda. Zinedine Zidane, che ritrovava gli Azzurri per la prima volta dopo la finale della Coppa del Mondo persa nel 2006 e la famigerata testata rifilata a Marco Materazzi, si deve quindi accontentare di un pari nel suo debutto da CT sul suolo francese, visto che il gol di Bastoni risponde al vantaggio di Olise.
Super protagonista in campo è Donnarumma, con gli Azzurri che al 9’ si divorano subito il vantaggio con Kean: l’attaccante del Como sbaglia clamorosamente la conclusione a pochi passi da Maignan, centrando in pieno il portiere del Milan. A spaventare Donnarumma al 23’ è invece la traversa scheggiata da Olise, complice una deviazione di Tonali, con i Bleus che imprimono al match un bel ritmo: a sfiorare nuovamente il gol è però l’Italia con Frattesi al 39’, il cui tiro viene deviato in corner prima di finire in rete. Passano pochi istanti e Kean va a segno, ma la rete non viene convalidata per un netto fuorigioco, mentre in apertura di ripresa è un favoloso Donnarumma a negare il gol prima a Doué e Dembélé e poi a Olise, con tre grandi parate.
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Nemmeno il numero 1 del Manchester City può nulla però al 55’, quando Olise trova esattamente l’incrocio dei pali con un calcio di punizione magistrale, sul tocco corto di Cherki. Al 63’ arriva invece il momento del debutto con l’Italia per Vergara, prima del pareggio improvviso di Bastoni al 68’: il difensore interista sfrutta un errore di Rabiot e Da Cunha e buca Maignan. Passano due minuti e Donnarumma sfodera un’altra parata incredibile sul diagonale di Rabiot, mentre nell’area di rigore opposta è Kean a mettere in difficoltà Maignan all’81’. Sempre Donnarumma respinge poi anche la conclusione di Camavinga, mentre Kean provoca l’espulsione di Upamecano (doppio giallo) all’87’. A certificare la sua partita da 10 in pagella, Donnarumma nega pure il gol vittoria a Olise in pieno recupero, fissando l’1-1 finale.