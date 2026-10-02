Roma, il Ceo Galantic: "Serve un'Under 23. Con il nuovo stadio faremo il salto economico e tecnico"

"Tra quattro anni lo stadio cambierà tutto perché alza il fatturato e ci permette di fare il salto economico e tecnico. È uno stadio concepito per i tifosi e non si fanno investimenti del genere se non ci si crede. L'Olimpico non è concepito per il calcio, il nuovo certamente sì. Non vediamo l'ora di svelare di più. Abbiamo studiato gli stadi migliori del mondo e abbiamo diversi elementi molto interessanti". Lo ha dichiarato John Galantic, Ceo della Roma, intervenendo alla seconda giornata del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica.
"Nuovi acquisti? Siamo sempre attenti e vediamo se ci sono le opportunità. Il nostro obiettivo è fare crescere la squadra", ha aggiunto Galantic, che pensa anche alla seconda squadra: "Ci vogliono più Lulli e più Pisilli, dobbiamo puntare sulle giovanili. E poi ci vuole una tappa di crescita tra primavera e prima squadra. Quindi ci serve una squadra under 23. Poi ci sono sinergie con il Cannes in Francia. C'è un percorso molto solido in cui ogni anno possiamo metter nuovi giocatori sviluppati in casa in prima squadra e monetizzarne altri per crescere ed avere un modello sostenibile".