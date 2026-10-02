Roma, il Ceo Galantic: "Serve un'Under 23. Con il nuovo stadio faremo il salto economico e tecnico"

"Tra quattro anni lo stadio cambierà tutto perché alza il fatturato e ci permette di fare il salto economico e tecnico. È uno stadio concepito per i tifosi e non si fanno investimenti del genere se non ci si crede. L'Olimpico non è concepito per il calcio, il nuovo certamente sì. Non vediamo l'ora di svelare di più. Abbiamo studiato gli stadi migliori del mondo e abbiamo diversi elementi molto interessanti". Lo ha dichiarato John Galantic, Ceo della Roma, intervenendo alla seconda giornata del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica.