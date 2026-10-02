Francia, Zidane: "L'Italia è così, dopo questo pari non sono contento"

02 Ott 2026 - 23:35
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"Come rimango dopo il pari con l'Italia? Male. Perché noi vogliamo sempre vincere". Lo dice Zinedine Zidane, a RaiSport, dopo l'1-1 con l'Italia. "Ho detto bravi ai ragazzi, non so se il risultato è giusto o no, il calcio dice questo - ha aggiunto il ct dei Bleus - Quando hai certe occasioni, devi fare gol". E l'Italia: "Si è difesa bene, ha fatto i suoi contrattacchi e poteva segnare. L'Italia è cosi': può giocare male qualche volta, poi batte la Turchia 4-1 e gioca la sua partita come stasera".

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