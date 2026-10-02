Francia-Italia, le pagelle degli Azzurri: Donnarumma para quasi tutto, Kayode è la sorpresa più bella

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Bastoni segna ancora dopo il gol alla Turchia, promossi i due fratelli Espositodi Enzo Palladini
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ITALIA
Donnarumma 8 - Un tempo quasi senza interventi determinanti, poi in avvio di secondo tempo una grande doppia parata su Douè e Dembelè. Subito dopo, nuova paratona su Olise.
Kayode 7 - La fascia destra azzurra è in buone mani, il ragazzo ha potenza atletica e intelligenza tattica, i cento metri del campo sembrano quasi troppo pochi per lui.
Scalvini 6 - Ci mette la sua quantità di massa muscolare insieme a quello che ha imparato da Sarri sulla difesa a quattro. In più anche la capacità di soffrire.
Bastoni 7 - Molto più sereno rispetto a un recente passato che sembra superato, Giocando a quattro non ha licenza di attaccare, se ne fa una ragione. Almeno fino a quando non si presenta l'occasione giusta, quella che porta al gol dell'1-1 con una sua perfetta incursione dalle parti dell'area avversaria. Un gol che è il termometro della ritrovata tranquillità.
Calafiori 5,5 - Forse è per evitare serate di questo tipo che a un certo punto aveva deciso di fare il difensore centrale. Correre dietro a Olise è un lavoraccio che molti difensori si eviterebbero volentieri.
Frattesi 6,5 - Stufo di sentirsi dire che sa solo inserirsi nelle azioni offensive, lavora come un matto dalle parti della sua area, con diversi recuperi che lo rendono prezioso. Poi, alla fine del primo tempo, va due volte vicino al gol, che non arriva anche e soprattutto per sfortuna.
Dal 35' st Maldini sv.
Tonali 6 - La regia in una partita del genere si trasforma prevalentemente in una lunga serie di interventi urgenti nella propria trequarti.
Dal 17' st Barella 6 - Stare in panchina è qualcosa che lo turba parecchio e lo si percepisce abbastanza dai primi minuti, poi si tranquillizza e dà il suo contributo.
Fagioli 5,5 - Un po' smarrito in mezzo a un turbinio di maglie blu, al posto del suo fioretto sarebbe più adeguata una sciabola pronta a menare fendenti.
Dal 45' st Scamacca sv.
Seb. Esposito 6,5 - Non ha le prese da judoka del fratello, ma sa il fatto suo e soprattutto sa stare in campo, partecipando a entrambe le fasi con impegno ma anche con cognizione di causa. Con Pio l'intesa è ovviamente perfetta.
Dal 35' st Doumbia sv.
Pio Esposito 6 - Hai voglia a non aver paura. Sa benissimo che tipo di partita lo aspetta, destinato alle vessazioni dei colossi schierati da Zidane. Lo accetta, come sempre nella sua vita di calciatore. E alla fine del primo tempo fornisce un assist a Frattesi he ci porta a sfiorare il gol.
Dal 17' st Vergara 6,5 - Il suo ingresso aggiunge imprevedibilità alla squadra azzurra, da un suo strappo nasce l'azione che porta all1-1.
Kean 5,5 - Gli capita un'occasione irripetibile dopo appena otto minuti di gioco. Nemmeno lui sa come faccia a sbagliarla, praticamente da trenta centimetri. Quando va a fare il centravanti, sfiora il gol con un bel colpo di testa.
CT Mancini 7 - C'è bisogno di tempo per tutti, anche per il CT azzurro. Però rispetto al disastro dell'esordio contro il Beglio si è visto parecchio di più.