Francia-Italia, boato per Zidane: "Bentornato a casa"

Un boato di entusiasmo ha accolto Zinedine Zidane quando il suo nome è stato annunciato dallo speaker dello stadio, prima della partita casalinga della Francia contro l'Italia in Nations League. I tifosi allo Stade de France hanno poi intonato cori come "Zizou, Zizou" - il soprannome affettuoso con cui Zidane è noto tra gli appassionati di calcio francesi - e su uno striscione campeggiava la scritta 'Bienvenue Chez Toi' (Bentornato a casa). Quella di stasera è la prima partita casalinga di Zidane da quando ha assunto la guida della nazionale, che da giocatore aveva condotto alla vittoria del Mondiale. Inoltre, affrontava l'Italia per la prima volta dopo l'espulsione subita nella finale dei Mondiali del 2006.