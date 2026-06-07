Maldini-Fenerbahce, salta tutto? Il motivo della rabbia dell'ex Milan

Paolo Maldini avrebbe deciso di sfilarsi dal progetto calcistico di Hakan Safi al Fenerbahce. Secondo quanto scritto da Yunus Aydin e ripreso da MilanNews, la bandiera rossonera ha preso le distanze dal candidato alla presidenza a causa di una strategia comunicativa giudicata troppo aggressiva e lesiva per la propria immagine; Maldini non ha affatto gradito le premature e infondate dichiarazioni di mercato di Safi - che aveva annunciato accordi non ancora conclusi con vari giocatori, tra cui Greenwood - e l'insofferenza è culminata in un video diventato virale in cui l'italiano si rifiuta categoricamente di alzarsi sul palco per essere presentato, decidendo di abbandonare immediatamente l'evento.