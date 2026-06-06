Portogallo, Leao espulso per rissa: "Volevo solo proteggere il mio compagno di squadra"

In Portogallo-Cile, sfida vinta dai lusitani per 2 a 1 grazie alle reti di Guedes e Bruno Fernandes, Rafael Leao è stato espulso dall'arbitro Zufferli per condotta violenta poco prima della fine del primo tempo. Il numero 10 del Milan si è infatti reso protagonista di una rissa con Ivan Roman, a sua volta espulso. Intervenuto sui propri profili social, Leao si è così giustificato: "Primo test completato. Per quanto riguarda la mia espulsione, volevo semplicemente proteggere il mio compagno di squadra, non avevo alcuna intenzione di fare del male all'avversario. Grazie a tutti i portoghesi che erano a Jamor, atmosfera incredibile, siamo tutti sulla stessa barca".