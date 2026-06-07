Calcio a 7, l'Italia in finale della Nations League: sfida alla Repubblica Ceca

«Siamo orgogliosi di questo risultato straordinario – ha dichiarato il presidente della Confederazione Calcistica Italia, Andrea Montemurro –. Arrivare in finale, ancora una volta, in una competizione internazionale come la Nations League, per giunta battendo i padroni di casa in semifinale, è la dimostrazione del grande lavoro che stiamo portando avanti per il calcio a 7 italiano e la dimostrazione che il calcio italiano ha talenti da esprimere. Dopo la vittoria della Nations League del 2025 e il secondo posto ai Mondiali in Brasile, questo gruppo continua a regalarci emozioni. Ora testa alla finale contro la Repubblica Ceca ».