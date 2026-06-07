Calcio a 7, l'Italia in finale della Nations League: sfida alla Repubblica Ceca

07 Giu 2026 - 10:40
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© Ufficio Stampa

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C’è una Nazionale di calcio che continua a inanellare successi. Gli azzurri del calcio a 7, infatti, hanno conquistato un posto in finale nella Nations League in corso in Serbia, superando i padroni di casa con un netto 3-1 nella semifinale disputata ieri sera. A contendere il titolo agli azzurri questa sera sarà la Repubblica Ceca.

La selezione italiana, che fa capo alla Confederazione Calcistica Italia presieduta da Andrea Montemurro, ha offerto una prestazione convincente sul campo serbo imponendosi con autorità davanti al pubblico di casa e staccando il biglietto per l'atto conclusivo del torneo.

Sotto la guida tecnica di mister Daniele D'Orto, gli azzurri hanno mostrato solidità e carattere, riuscendo a superare l'ostacolo Serbia in una partita che sulla carta si preannunciava insidiosa. Il 3-1 finale premia il percorso di crescita della Nazionale.

La squadra arriva a questo appuntamento forte di un percorso internazionale di altissimo livello. Dopo la vittoria della Nations League europea dello scorso giugno, la Nazionale ha sfiorato l'impresa ai Mondiali di Curitiba, in Brasile, dove si è arresa solo in finale ai padroni di casa con il punteggio di 4-2, dopo aver condotto per 2-1 al termine del primo tempo e aver subito il pareggio e il sorpasso decisivo a un minuto dalla fine.

«Siamo orgogliosi di questo risultato straordinario – ha dichiarato il presidente della Confederazione Calcistica Italia, Andrea Montemurro –. Arrivare in finale, ancora una volta, in una competizione internazionale come la Nations League, per giunta battendo i padroni di casa in semifinale, è la dimostrazione del grande lavoro che stiamo portando avanti per il calcio a 7 italiano e la dimostrazione che il calcio italiano ha talenti da esprimere. Dopo la vittoria della Nations League del 2025 e il secondo posto ai Mondiali in Brasile, questo gruppo continua a regalarci emozioni. Ora testa alla finale contro la Repubblica Ceca ».

Soddisfazione anche da parte dell'allenatore Daniele D'Orto: «I ragazzi hanno fatto una partita eccezionale. Sapevamo che affrontare la Serbia in casa loro non sarebbe stato facile, ma abbiamo preparato la sfida nei minimi dettagli e la risposta in campo è stata perfetta. Godiamoci questo momento, ma restiamo concentrati».

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