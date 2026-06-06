De Ketelaere tra Mondiale, Italia, Atalanta, Milan: "A Bergamo sono cresciuto, strano quel che succede alla Nazionale"

Stupore più che legittimo per chi, come De Ketelaere, proprio nella nostra Serie A ha trovato il terreno giusto per crescere e affermarsi: "La mia crescita in Italia? Ora ho 25 anni, sono arrivato a 21 anni, normale sia cresciuto fisicamente e tatticamente, mi sento un giocatore completo, ho fiducia e sto bene. Se resto all’Atalanta? Ho rispetto per il mio club, ho un contratto di un po’ di anni, mi sento bene lì. Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso. Non aver segnato col Milan? Non voglio guardare indietro, preferisco fare bene in questo momento, ho imparato tantissimo anche in questi anni, ora penso a dare il meglio”.