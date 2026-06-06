De Ketelaere tra Mondiale, Italia, Atalanta, Milan: "A Bergamo sono cresciuto, strano quel che succede alla Nazionale"
Il belga protagonista nell'amichevole contro la Tunisia: "Voi italiani dovete credere nei vostri giocatori"
Manita del Belgio in vista dei prossimi Mondiali: i Diavoli Rossi hanno infatti battuto con un netto 5-0 la Tunisia in amichevole. Per la squadra dell'ex allenatore di Roma e Napoli Rudi Garcia, a segno nel primo tempo Trossard, nella ripresa gol di De Ketelaere, De Bruyne , Lukebakio e Raskin. Nella ripresa spazio in campo anche l'attaccante del Napoli, Lukaku. Al termine del match De Ketelaere ha parlato in esclusiva a SportMediaset al microfono di Simone Togna: “Dobbiamo passare il girone, le prime tre partite sono importanti, poi dobbiamo vedere come siamo messi: ci saranno le sfide a eliminazione, secondo me possiamo battere tante squadre, dobbiamo andare lì con la fiducia di poterlo fare.
L'atalantino ha poi detto la sua anche sul momento difficile della nazionale azzurra: "Italia out? Non so perché, ci sono tanti giocatori forti, è strano, hanno vinto l’Europeo, è una storia che dà brutte sensazioni, anche perché avete una grande storia. Pressione? Non so come sia andata esattamente nel gruppo, con la Bosnia è stata difficile, magari sì, la pressione, ma voi avete una squadra forte, dovete credere nei giocatori".
Stupore più che legittimo per chi, come De Ketelaere, proprio nella nostra Serie A ha trovato il terreno giusto per crescere e affermarsi: "La mia crescita in Italia? Ora ho 25 anni, sono arrivato a 21 anni, normale sia cresciuto fisicamente e tatticamente, mi sento un giocatore completo, ho fiducia e sto bene. Se resto all’Atalanta? Ho rispetto per il mio club, ho un contratto di un po’ di anni, mi sento bene lì. Al Milan forse non ero pronto, ma io guardo sempre a me stesso. Non aver segnato col Milan? Non voglio guardare indietro, preferisco fare bene in questo momento, ho imparato tantissimo anche in questi anni, ora penso a dare il meglio”.