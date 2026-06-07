Totti punge Yıldız: "I veri numeri 10 sono altri"

07 Giu 2026 - 10:17
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totti © Getty Images

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Francesco Totti ha espresso il suo giudizio su Kenan Yıldız durante un evento di padel organizzato dalla WLPT a Istanbul, definendolo un profilo moderno ma non un numero 10 puro. L'ex bandiera giallorossa ha sottolineato le grandi qualità del calciatore della Juventus, evidenziando come sia un atleta evoluto e sempre pronto a sacrificarsi per il gruppo, nonostante le enormi pressioni mediatiche e le aspettative riposte su di lui. Totti ha poi concluso con una battuta sulla sua collocazione tattica e sul peso della maglia: "Penso che possa dare una grossa mano alla Turchia. Se è un numero 10? Diciamo un 9,5. I numeri 10 veri sono altri, manca un po' di fantasia".

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