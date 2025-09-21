Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
CICLISMO

Ciclismo, Mondiali: Evenepoel vince l'oro nella crono, quarto Pogacar

Il belga conquista la prima prova della rassegna iridata in Ruanda battendo il rivale, che chiude quarto

21 Set 2025 - 18:59
© Getty Images

© Getty Images

Remco Evenepoel ha vinto l'oro nella gara a cronometro elite nella giornata d'apertura dei campionati del mondo di ciclismo, a Kigali, in Ruanda. Il belga, che si conferma campione per la terza volta consecutiva, ha chiuso i 40,6 km del percorso col tempo di 49'46''03, precedendo l'australiano Jay Vine, argento, e il connazionale Ilian Van Wilder. Quarto posto per lo sloveno Tadej Pogacar mentre il migliore degli italiani è stato Matteo Sobrero, 13°. La prova femminile ha incoronato campionessa del mondo l'elvetica Marlen Reusser, che ha coperto in 43'09'' il percorso di 31 chilometri attraverso le strade della capitale ruandese. Ha preceduto le olandesi Anna van der Breggen e Demi Vollering rispettivamente di 51'' e 1'04''. La migliore delle italiane è stata Monica Trinca Colonel, undicesima a 3'03'' dalla nuova campionessa del mondo. Soraya Paladin ha chiuso 26/a 5'27''.

"È una giornata fantastica e mi rende incredibilmente orgoglioso di quello che ho ottenuto qui. Mi sono sentito subito bene - ha detto Evenepoel dopo la vittoria - Nella prima parte pianeggiante, ho sentito che le gambe giravano e ho mantenuto il ritmo senza superare il limite. E poi, la prima salita della giornata è stata davvero dura, insieme alle ultime due, quindi ho spinto davvero forte. Quando ho visto di avere un distacco piuttosto ampio, mi sono detto che dovevo mantenere un ritmo elevato per tutto il tempo. Nella parte finale, ho odiato il pavé, perché era davvero difficile spingere al massimo, ma alla fine ho vinto, e questa è la cosa più importante".

ciclismo
mondiali ciclismo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

00:34
DICH GARGIULO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Gargiulo: "Bella Italia, avevamo bisogno di ripeterci dopo la partita con l'Ucraina"

00:45
DICH BALASO VOLLEY POST ITA-ARG 21/9 DICH

Balaso: "Buonissima partita sotto ogni punto di vista, ora testa ai quarti"

04:18
DICH BATTOCLETTI post 5000 20/9 DICH

Battocletti: "Felice di me stessa, ispirata durante la corsa da una canzone di Ezio Bosso"

02:26
DICH YURI ROMANò PRE ITA-ARG 20/9 DICH

Romanò: "Siamo carichi. Sarà una partita difficile, ma abbiamo dimostrato di essere pronti"

02:16
DICH DALLAVALLE mondiali Tokyo DICH

Dallavalle: "Inimmaginabile, un salto che conteneva tutto quello che ho passato in questi anni"

02:58
liverb

Red Bull Backseating: il Gdr diventa interattivo

01:50
DICH DE GIORGI POST ITALIA UCRAINA DICH

De Giorgi: "Oggi era un test mentale"

01:24
DICH GIANNELLI POST ITALIA UCRAINA DICH

Giannelli: "Abbiamo giocato una bella pallavolo"

01:36
Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

00:39
DICH FILIPPO GANNA DICH

Filippo Ganna: "Non ci sarò ma aspettatemi per l'Europeo"

01:09
DICH MARCO VILLA DICH

Marco Villa, il ct: "I favoritissimi non siamo noi ma meritiamo rispetto"

02:12
DICH MALAGò 17/9 DICH

Malagò: "Sono convinto che a Milano Cortina ci sarà lo spirito italiano"

01:03
DICH FURLANI POST ORO MONDIALE DICH

La felicità e l'emozione di Furlani dopo l'oro mondiale

00:21
De Giorgi avvisa i suoi

De Giorgi avvisa i suoi

I più visti di Ciclismo

Evenepoel, sempre lui! Domina la crono e conquista il terzo oro mondiale di fila, Pogacar giù dal podio

de Kleijn sorprende tutti in volata: sua la Milano-Torino

Roglic fa tripletta alla Tirreno-Adriatico e ipoteca la vittoria finale

Strade Bianche: trionfo Pidcock, battuti Madouas e Benoot

Vuelta, le proteste pro-Palestina fermano l'ultima tappa: trionfa Jonas Vingegaard

Tirreno-Adriatico: Roglic vince a Tortoreto, il tedesco Kamna nuovo leader

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:18
Verstappen re di Baku, Norris non approfitta del blackout di Piastri
19:14
Tonfo dell'Empoli a Pescara, l'Avellino in 10 vince in casa della Carrarese
19:12
Fiorentina-Como: il film della partita
19:09
Vela, mondiale Melges 24 ospitato dallo Yc Adriaco a Trieste
18:59
Evenepoel, sempre lui! Domina la crono e conquista il terzo oro mondiale di fila, Pogacar giù dal podio