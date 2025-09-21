Ciclismo, Mondiali: Evenepoel vince l'oro nella crono, quarto Pogacar

Il belga conquista la prima prova della rassegna iridata in Ruanda battendo il rivale, che chiude quarto
© Getty Images
Remco Evenepoel ha vinto l'oro nella gara a cronometro elite nella giornata d'apertura dei campionati del mondo di ciclismo, a Kigali, in Ruanda. Il belga, che si conferma campione per la terza volta consecutiva, ha chiuso i 40,6 km del percorso col tempo di 49'46''03, precedendo l'australiano Jay Vine, argento, e il connazionale Ilian Van Wilder. Quarto posto per lo sloveno Tadej Pogacar mentre il migliore degli italiani è stato Matteo Sobrero, 13°. La prova femminile ha incoronato campionessa del mondo l'elvetica Marlen Reusser, che ha coperto in 43'09'' il percorso di 31 chilometri attraverso le strade della capitale ruandese. Ha preceduto le olandesi Anna van der Breggen e Demi Vollering rispettivamente di 51'' e 1'04''. La migliore delle italiane è stata Monica Trinca Colonel, undicesima a 3'03'' dalla nuova campionessa del mondo. Soraya Paladin ha chiuso 26/a 5'27''.
"È una giornata fantastica e mi rende incredibilmente orgoglioso di quello che ho ottenuto qui. Mi sono sentito subito bene - ha detto Evenepoel dopo la vittoria - Nella prima parte pianeggiante, ho sentito che le gambe giravano e ho mantenuto il ritmo senza superare il limite. E poi, la prima salita della giornata è stata davvero dura, insieme alle ultime due, quindi ho spinto davvero forte. Quando ho visto di avere un distacco piuttosto ampio, mi sono detto che dovevo mantenere un ritmo elevato per tutto il tempo. Nella parte finale, ho odiato il pavé, perché era davvero difficile spingere al massimo, ma alla fine ho vinto, e questa è la cosa più importante".
